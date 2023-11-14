Macron’dan 'U' dönüşü! 3 gün dik duramadı

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Geçtiğimiz günlerde Gazze’de ateşkes çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geri adım geldi. İsrail Cumhurbaşknı Isaac Herzog’un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herzog’u arayan Macron sözlerine açıklama getirerek İsrail’e olan desteğini yineledi. İsrail Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, “İsrail’in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını” vurgulayan Macron, “İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum” dedi. Geçen cuma günü BBC’ye verdiği röportajda ransa Cumhurbaşkanı, “Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail’i durmaya çağırıyoruz” demişti.

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