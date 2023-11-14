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Macron’dan 'U' dönüşü! 3 gün dik duramadı

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#Macron#Gazze#İsrail
Macron’dan U dönüşü 3 gün dik duramadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen cumartesi günü “Gazze’de bebekler, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. İsrail’i durmaya çağırıyoruz” dedi. Ancak takdir toplayan bu sözlerinin arkasında fazla duramadı. İki gün sonra İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’u arayan Macron, Tel Aviv’i ‘bilerek sivilleri vurmakla suçlamak istemediğini’ söyledi ve desteğini yineledi.

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Geçtiğimiz günlerde Gazze’de ateşkes çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan geri adım geldi. İsrail Cumhurbaşknı Isaac Herzog’un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Herzog’u arayan Macron sözlerine açıklama getirerek İsrail’e olan desteğini yineledi. İsrail Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre, “İsrail’in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını” vurgulayan Macron, “İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum” dedi. Geçen cuma günü BBC’ye verdiği röportajda ransa Cumhurbaşkanı, “Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yok. Bu yüzden İsrail’i durmaya çağırıyoruz” demişti.

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#Macron#Gazze#İsrail

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