Macron'dan Trump'a sitem! Hemen telefonla aradı: Tahmin edin ne oldu?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Eylül akşamı, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın ardından oldukça sıra dışı bir an yaşadı.

Macron, BM kürsüsünde Filistin devletini tanıdıklarını resmen duyurduğu binadan BM binasından ayrılırken trafikte mahsur kaldı.

Macron, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu için yolların kapatılması nedeniyle bir süre aracıyla trafikte beklemek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Macron'un, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'taki temasları devam ediyor.

TRUMP'A SİTEM ETTİ

Fransız basınındaki haberlere göre, New York'taki bir polis memuru Macron'a "Üzgünüm Sayın Başkan ama şu anda tüm yollar kapalı" diyerek Trump'ın kortejinin yaklaştığını iletti.

Duruma gülerek tepki gösteren Macron, Trump'ın konvoyu için yolları kapatması nedeniyle Fransız Büyükelçiliği'ne gitmek isterken Trump'a sitem etti.

Yolların neden kapalı olduğunu bir polis memurunun yanına giderek bizzat kendisi öğrenen Macron, Trump'ı telefonla arayarak "Nasılsınız? Tahmin edin ne oldu? Sokakta bekliyorum çünkü her şey sizin için kapatıldı." şeklinde konuştu.

🇫🇷 Macron : « Allô Donald ? Tu peux bouger tes voitures stp ? »



Emmanuel Macron, coincé à New York par le convoi de Donald Trump après son discours à l’ONU pic.twitter.com/H8K8NVkD7P — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 23, 2025

ŞEHRİN KALBİNDE UZUN BİR YÜRÜYÜŞ

Aracıyla devam edemeyen Macron, şehrin kalbinde yaklaşık 30 dakika yürümek zorunda kaldı.

Macron, birkaç dakika sonra yaya olarak Büyükelçiliğe gitmek üzere yoluna devam ederken, Trump'la telefonda görüşmesini sürdürdü.

New York sokaklarında yaklaşık 30 dakika yürüyen Macron, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektiren bir kişi, Macron'u alnından öptü.

FİLİSTİN'İ RESMEN TANIDI

Macron, New York'taki BM Genel Merkezi’nde düzenlenen “Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı”na katıldı. Macron yaptığı konuşmada ülkesinin Filistin Devleti’ni tanıdığını açıkladı.

"Gazze’de savaşı durdurmanın zamanı geldi. Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz.” diyen Macron, Orta Doğu’da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun “ortak sorumluluğunda” olduğunu vurguladı.

Öte yandan Hamas’ın elindeki esirlerin “derhal ve koşulsuz” serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, “Artık hiçbir şey Gazze’deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor.” şeklinde konuştu.

“Fransa’nın Orta Doğu’ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa’nın bugün Filistin Devleti’ni tanıdığını ilan ediyorum.” ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın “Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail’in haklarından bir şey eksiltmeyeceği” ve İsrail’in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.