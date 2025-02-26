Macron’dan Trump’a sıcak ziyaret: Espri, şaka, jest var anlaşma yok

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlarken gündemin tepesinde Ukrayna-Rusya barışı, Trump’ın Rusya yanlısı duruşu ve Avrupa’nın kaygıları vardı fakat Trump ile Macron’un tuhaf el sıkışmaları ve birbirlerine söylediği sözler de güne damga vurdu.

15 SANİYELİK EL SIKIŞMA

Macron, Beyaz Saray’da merasim kıtası ile onurlandırılırken Oval Ofis’e giden kapının önünde Trump tarafından karşılandı. Kapının önüne kadar gelen Trump ile Macron, 15 saniye boyunca el sıkıştı. 15 saniye boyunca iki liderin birbirlerinin elini kendilerine doğru çekmeye çalıştığı ve diğer ellerini üste koymaya çalıştıkları görüldü.

Haberin Devamı

TRUMP’IN EYFEL ANISI

Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda Trump, Macron’u “çok özel bir adam” olarak nitelendirirken, Macron ve eşi Brigitte Macron ile Eyfel Kulesi’nde yedikleri bir akşam yemeği anısını anlattı. “Yemek yiyorduk. Dışarı çıktık ve (Macron) Fransızca konuşmaya başladı. Tercümanımız yoktu ve o durmadan konuşmaya devam ediyordu. Ben sadece evet, evet diye başımı sallıyordum. Beni gerçekten sattı çünkü ertesi gün geri döndüm ve gazeteleri okudum. Dediler ki, biz öyle demedik” diyen Trump, Macron için “çok akıllı bir müşteri” ifadesini kullandı. Trump’ın esprisinden sonra ikili birbirlerinin koluna vurup kahkaha atarken bir el sıkışma daha yapıldı.

ÇOK GÜZEL BİR DİL

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Oval Ofis’te bazı sorulara Fransızca cevap verirken, “Dediğinden hiçbir şey anlamadım” diyerek gülen Trump, sonrasında “Ancak (Fransızca) en zarif, en güzel dil” dedi. Trump günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen basın toplantısını bitirirken de Macron’a dönüp “Güzel eşine selam söyle” dedi.

NEZAKET VARDI ANLAŞMA YOKTU

Trump ve Macron’un sıcak kişisel ilişkisine rağmen Amerikan Başkanı’nın Ukrayna-Rusya barışı hakkındaki görüşleri konusunda pek ilerleme sağlanamadı. Avrupa’nın Ukrayna’daki güvenlik garantileri kaygılarını ileten Macron, Trump’ın yanlış söylemlerini de düzeltme gereği duydu. Trump’ın savaşın maliyetini Ukrayna’ya ödetmek istemesine karşı çıkan Macron, “Para ödeyenlere tazminat ödensin ama Ukrayna tarafından değil, Rusya tarafından, çünkü saldıran Rusya’ydı” dedi. Macron ayrıca Trump’ın sürekli öne sürdüğü “Avrupa parasını geri aldı, biz alamadık” iddiasının da doğru olmadığını Trump’ın yüzüne söyledi. Fransız lider, Trump’ın Putin’den Ukrayna için net güvenlik garantileri alması gerektiğini belirtti.