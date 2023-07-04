Macron'dan skandal teklif: Para cezası keselim

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Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tepki çeken bir açıklama geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'in Nanterre banliyösünde 17 yaşındaki Afrika kökenli Nahel M.'in polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan protestolar devam ediyor.

Günlerdir devam eden isyan dalgası yavaşlıyor gibi gözüküyor. Pazar gecesi protestoların şiddeti ve gözaltına alınanların sayısı azaldı.

Paris'te başlayan ve kısa sürede ülkenin dört bir yanına yayılan protestolar dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan tartışma yaratan bir açıklama geldi.

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AFP'de yer alan habere göre, Fransız lider çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.

Paris'te polis memurlarıyla bir araya gelen Macron konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeye yer verdi;

'İlk suçla birlikte ailelere mali ve kolay bir şekilde yaptırım uygulamamızın bir yolunu bulmalıyız.'

Macron bunun 'ilk hata için bir tür asgari bedel' olacağını söyledi.

Macron'un açıklamaları kısa sürede ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen teklif ile ilgili 'Fransız lider ateşe benzin döküyor' yorumları yapıldı.

İsyanın doruk noktasına ulaştığı Cuma günü Macron, ebeveynlere çocuklarını kontrol etmeleri için çağrıda bulunmuştu.

Macron, 'Onları evde tutmak ebeveynlerin sorumluluğundadır. Onların yerine hareket etmek devletin işi değil' demişti.

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45 BİN EK POLİS GÜCÜ

Ülke genelinde 45 bin ek polis gücü görevlendirildi. İçişleri Bakanı Geral Darmanin bu polislerin Pazartesi gecesi de görev başında olduğunu duyurdu.

Cumartesi gecesi 700 kişi gözaltına alınırken Pazar bu sayı 150’ye düştü. Perşembe günü 1.900 araç ateşe verilirken Pazar günü 297 araç yakıldı.

Yakılan otobüs sayısı da Perşembe günkü 500’den fazlayken Pazar günü 34 oldu.

Hafta sonu BBC’ye konuşan Nahel’in yakınları, şiddet olaylarına son verilmesini talep etmişti.