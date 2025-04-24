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Macron'dan skandal paylaşım: Sözde 'Ermeni Soykırımı'nı andı

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#Macron#Sözde Ermeni Soykırımı#Fransa
Macrondan skandal paylaşım: Sözde Ermeni Soykırımını andı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2025 17:01

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1915 olaylarının yıl dönümünde skandal bir paylaşım yaptı. Macron, 24 Nisan’ı "Ermeni Soykırımı Ulusal Anma Günü" olarak andı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X hesabından 1915 olaylarını andı.

24 Nisan'ın 100. yıldönümününde "soykırım" ifadesini kullanan Macron, “Hakikat ve adalet için çalışmaya devam edelim” dedi.

24 Nisan’ı sözde "Ermeni Soykırımı Ulusal Anma Günü" olarak niteleyen Macron, şu ifadeleri kullandı:

"110 yıl önce Ermeni soykırımı başladı. Ulusal anma günü olan 24 Nisan'da tüm kurbanları hatırlayalım ve onların hatıralarını taze tutalım. İnsanlık adına Hakikat ve Adalet için çalışmaya devam edelim."

Fransa, 2001 yılında 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan ülkeler arasında yer almış, 2019’da ise Macron’un kararıyla 24 Nisan, Fransa'da “Ermeni Soykırımı Anma Günü” ilan edilmişti.

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#Macron#Sözde Ermeni Soykırımı#Fransa

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