Macron’dan Sisi’ye bandolu karşılama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler, terörle mücadele ve silah satışlarının da etkisiyle Paris açısından “özel ortak” haline gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’yi Elysee Sarayı’nda askeri törenle karşıladı. Macron’un, tüm eleştirilere rağmen, ilişkilerdeki insan hakları boyutunu ikinci plana itmesi dikkat çekti.

BASKIYA ALDIRMADI

Geçen yılın başında Kahire’ye yaptığı ziyarette insan hakları konusundaki açıklamaları Mısır’ın çok sert tepkisine neden olan Macron, bu kez tamamen farklı bir ton benimsedi. Demokratik ve sosyal açılım ile dinamik ve aktif bir sivil toplumun değişmez savunucusu olduğunu belirtse de, ekonomi ve savunma alanındaki işbirliğini şarta bağlamayacağını ifade eden Macron, “Talepkâr bir diyalog politikasına sahip olmak ortaklarımızdan birinin terörle mücadeledeki ve bölgesel istikrar için etkinliğini azaltacak bir boykot politikasından daha etkili” dedi. Macron, ilişkileri insan hakları şartına bağlama konusunda ise, “İnsan hakları konusunda etkisiz, terörle mücadele konusunda ise zarar verici olur” yorumunu yaptı.

SİSİ’YE TEŞEKKÜR

Hz. Muhammed karikatürleri nedeniyle Fransa’nın “nefret ve boykot” kampanyasıyla karşı karşıya kaldığını öne süren Macron, Sisi’ye, “Büyük bir Arap ve Müslüman ülkesinin cumhurbaşkanı olarak ziyarette bulunarak kendilerini onurlandırdığı” için teşekkür etti.

ÇIKARLARI ÖRTÜŞÜYOR

Fransa, son dönemde Mısır’ı sınır ötesi terör konusunda bölgesel bir istikrar unsuru olarak görüyor. Libya’da iki ülkenin darbeci Halife Hafter’e destek veren devletler kampında yer alması ve Türkiye’ye karşı benzer bir yaklaşım sergilemeleri de ilişkilerin iyileşmesinde önemli rol oynadı.

İnsan hakları örgütleri Mısır’da terör suçlamasıyla tutuklu bulunan 60 bin kadar düşünce suçlusu olduğuna dikkat çekiyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Macron’a, tutuklu bulunan 29 gazetecinin serbest bırakılmasını talep etme ve insan hakları alanında yaşananlara göz yummayı bırakma çağrısında bulunmuştu.