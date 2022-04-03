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Macron’dan seçim mitingi

#Fransa#Macron#Seçim
Macron’dan seçim mitingi

Fransa’da 10 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün ilk seçim mitingini gerçekleştirdi.

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Macron, Ukrayna arabulucuğuna soyunurken, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise alım gücündeki düşüş gibi yurtiçi meseleleri öne çıkararak anketlerde yükselişe geçti. Marine Le Pen’in 24 Nisan’daki ikinci tur seçimde Macron’u zorlayabileceği yorumları yapılıyor. Seçime günler kala yapılan anketlere göre, Macron’un ilk turda yüzde 28, Le Pen’in ise yüzde 21 oy alarak ikinci turda karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.

12 ADAY YARIŞACAK

Fransa’da gelecek pazar günü gerçekleşecek ilk tur seçimlerinde 12 aday yarışacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin (RN) lideri Marine Le Pen’in yanısıra, Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin (LFİ) lideri Jean Luc Melenchon, aşırı sağcı ve nefret söylemleriyle gündemde olan Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi lideri Eric Zemmour, Yeşiller Partisi’nin (EELV) Başkanı ve 2009’dan bu yana Avrupa Parlamentosu’nda (AP) milletvekili olan Yannick Jadot, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi’nden (LR) Paris’in de içinde bulunduğu İle-de-France bölgesinin Başkanı Valerie Pecresse, merkez sol Sosyalist Partisi’nden (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Komünist Partisi’nin (PCF) Genel Sekreteri Fabien Roussel öne çıkıyor. Seçimlerde, yaklaşık 48,7 milyon seçmenin oy vermek için kaydolduğu da bildirildi.

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#Fransa#Macron#Seçim

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