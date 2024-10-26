Macron’dan Netanyahu’ya yanıt: Barbarlık ekersen medeniyet biçemezsin

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Macron, Paris’te 70 ülkenin ve çok sayıda uluslararası kuruluşun katıldığı “Lübnan halkına ve egemenliğine destek” konulu konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Netanyahu’nun Gazze ve Lübnan’a saldırıları ‘barbarlığa karşı medeniyet savaşı’ olarak nitelemesine tepki gösterdi. Macron, “Son günlerde ‘medeniyetler savaşından’ veya ‘savunması gerekilen medeniyetlerden’ çokça bahsediliyor. Ancak barbarlık ekerek medeniyetin savunulduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

BM KARARLARINA UYMAYA ÇAĞIRMIŞTI

İkili daha önce de İsrail’in Birleşmiş Milletler’e karşı takındığı tavır ve Lübnan’daki BM Barış Gücü askerlerine yönelik İsrail ordusunun saldırılarıyla ilgili gerilim yaşamıştı. Macron İsrail’in Filistin topraklarında kurulmasına zemin hazırlayan 1947’de alınan karara atıfta bulunarak “Netanyahu ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı” demişti.