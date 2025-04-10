Macron'dan kritik Filistin açıklaması: Haziran ayına işaret etti

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mısır dönüşü Fransız medyasına verdiği röportajda, Filistin meselesine değindi.

Macron, Fransa'nın Haziran ayında Birleşmiş Milletler'de Suudi Arabistan'la birlikte eş başkanlığını yapacağı bir konferansta Filistin devletini tanıyabileceğini, bunun aynı zamanda çok sayıda ülkenin İsrail'i tanımasına yol açacağını ifade etti.

Macron, "(Filistin devletinin) Tanınma yolunu seçmeliyiz ve önümüzdeki aylarda bunu yapacağız. Amacımız Haziran ayı içerisinde Suudi Arabistan ile birlikte bu konferansa başkanlık etmek ve farklı ülkelerin karşılıklı tanıma hareketini sonuçlandırmak" dedi.

Macron, "Bunu birilerini memnun etmek için yapmayacağım. Bunu yapacağım, çünkü bir noktada bunun adil olacağını düşünüyorum. Ayrıca Filistin'i savunan herkesin İsrail'i de tanımasına sağlayacak kolektif bir dinamiğe katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Aralık 2024'te yapılan açıklamada, Haziran 2025'te Filistin devletinin kurulmasına ilişkin bir konferans düzenleyeceklerini duyurmuştu.

FİLİSTİN'İN RESMEN TANINMASI

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasından bu yana bölgede "iki devletli çözüm" çağrıları artmıştı. Mayıs 2024'te İrlanda, Norveç, İspanya ve Slovenya Filistin'i resmen tanımıştı. Filistin'i tanıyan AB ülkelerinin sayısı 10'a yükselmişti.