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Macron’dan Kovid-19 için ’65 yaş üstü’ kararı

#Koronavirüs#FRANSA#Macron
Macron’dan Kovid-19 için ’65 yaş üstü’ kararı

Koronavirüs salgınında yaklaşan kış ve yayılan varyantlarla birlikte ülkeler teker teker ek önlemler açıklamaya başladı. Vaka artışı devam eden Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron da 65 yaş üzeri için verilen aşı kararını bizzat açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 65 yaş ve üzeri kişilerin seyahat edebilmeleri, müzelere ve restoranlara giriş yapabilmeleri için ‘hatırlatma dozu’ olarak ifade edilen 3’üncü dozu olmaları gerektiğini açıkladı.

Birçok ülkede olduğu gibi Fransa’da da aşılama oranları yüksek olsa da Kovid-19 kaynaklı vaka sayısındaki artış devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Kovid-19 nedeniyle alınan yeni kararı açıkladı.

Alınan karar kapsamında, 15 Aralık’a kadar 65 yaş ve üzeri kişilerin, seyahat edebilmeleri, müzelere ve restoranlara giriş yapabilmeleri için ‘hatırlatma dozu’ olarak ifade edilen 3’üncü dozu olmaları gerektiği ifade edildi.

FRANSA’DA SON DURUM

Fransa’da tüm aşıları tamamlananların oranı yüzde 68,6’e ulaştı. Ülkede aşılama oranı yüksek olsa da son 24 saatte 12 bin 476 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken; 58 kişi de yaşamını yitirdi.

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Ülkede salgının başından bu yana 7 milyon 232 bin 157 kişi virüse yakalandı, 118 bin 23 kişi hayatını kaybetti, 6 milyon 984 bin 114 kişi de iyileşti.

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#Koronavirüs#FRANSA#Macron

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