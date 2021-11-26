Macron’dan Johnson’a yanıt: Ciddi olunursa diyalog devam edecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz, bugün teslim ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz, bugün teslim ediyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Başbakan göçmenlerin yanına gitti Şaşırtan sözler: Avrupaya geçebiliyorsanız gidin, engellemeyeceğizBaşbakan göçmenlerin yanına gitti! Şaşırtan sözler: 'Avrupa'ya geçebiliyorsanız gidin, engellemeyeceğiz'#Aleksandr Lukaşenko
Kıyafeti nedeniyle sokakta saldırıya uğramıştı 14 gündür haber alınamıyorKıyafeti nedeniyle sokakta saldırıya uğramıştı! 14 gündür haber alınamıyor #Diyarbakır
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
Bahar öğretmen, Öğretmenler Gününde ölmüştü Bir acı haber dahaBahar öğretmen, Öğretmenler Günü'nde ölmüştü! Bir acı haber daha#Bahar Zeybek
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
İşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladıİşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladı#Apple
Palm yağı hakkında korkutan detayPalm yağı hakkında korkutan detay!#Palm Yağı
Sahnede gözyaşlarına boğuldu: Bebeğimi kaybettim, kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştimSahnede gözyaşlarına boğuldu: Bebeğimi kaybettim, kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim!#Jessie J
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLERDünya Haberleri

Macron’dan Johnson’a yanıt: Ciddi olunursa diyalog devam edecek

#Macron#Boris Johnson#FRANSA
Macron’dan Johnson’a yanıt: Ciddi olunursa diyalog devam edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sosyal medya hesabında kendisine yönelik yayınladığı mektubu ciddi bulmadığını ve kullanılan yönteme şaşırdığını ifade ederek Johnson’u geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet etti.

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile ikili ilişkileri güçlendirmesi beklenen Quirinale Antlaşması'nın Roma’da imzalamasının ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un Fransa'dan İngiltere’ye geçen göçmenleri geri almasını talep etmek için bir kamu mektubunu sosyal medyada yayınlamasını eleştirdi. Johnson'un Manş’taki göç kriziyle ilgili sosyal medyada yayınladığı mektuba tepki gösteren Macron, “Yöntemler ciddi olmadığında şaşırıyorum" dedi.

Macron, İngiltere Başbakanı'nı sosyal medyada aracılığıyla iletişim kurmak yerine geleneksel diplomatik kanalları tercih etmeye davet ederek “Bu konularda liderler arasında sosyal medyada ve kamuoyuna açıklanan mektuplar aracılığıyla iletişim kurulmaz” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Gerilim tırmanıyor... Fransayı çileden çıkaran teklifGerilim tırmanıyor... Fransa'yı çileden çıkaran teklifHaberi görüntüle

CİDDİ OLUNURSA DİYALOGDEVAM EDECEK

Macron, İngiltere ile göç konusunda diyaloğun “ciddi olmaya karar verirlerse” devam edebileceğini söyledi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Macron'dan Fransa'dan İngiltere'ye gelen göçmenleri geri almasını istemişti. Johnson Macron için sosyal medya hesabında paylaştığı açık bir mektupta, "Manş Denizi'ni geçen tüm yasadışı göçmenlerin geri dönüşüne izin vermek için ikili bir geri kabul anlaşması yapmamızı öneriyorum" demişti.

Çarşamba günü Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkan bir teknenin dün Manş Denizi’nde batması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macron#Boris Johnson#FRANSA

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk