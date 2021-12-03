Macron’dan Johnson’a: Palyaço

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İNGİLTERE’nin Avrupa Birliği’nden (Brexit) ayrılışından bu yana yıldızları bir türlü barışmayan Paris ve Londra arasında şimdi de “palyaço” krizi yaşanıyor. Fransız Le Canard Enchaine (Zincirli Ördek) dergisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanlarıyla yaptığı kapalı bir toplantıda İngiltere Başbakanı Boris Johnson için “palyaço” ifadesini kullandığını iddia etti.

‘TUTUMU HÖDÜKÇE’

Dergiye göre, Johnson’ın tutumunu “hödükçe” olarak nitelendiren Macron, “BoJo (Boris Johnson) ile büyük insanlar gibi konuşuyoruz, her şey yolunda gidiyor. Öncesinde ya da sonrasında şık olmayan şekilde bizi zorda bırakıyor. Hep aynı sirk” ifadelerini kullandı. İddialar doğruysa Macron bu ifadeleri, Manş Denizi’ni geçmeye çalışırken hayatını kaybeden mülteciler konusunda Johnson’la yaptığı telefon görüşmesinden sonra, İngiltere’nin “Mültecileri geri alın” vurgulu mektubu Twitter’da yayımlaması nedeniyle kullandı.

‘BREXIT’TEN PİŞMAN’

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Dergiye göre Emmanuel Macron, “Johnson’ın sirkinin çıkış noktası aslında Brexit. Anlaşma 24 Aralık 2020’de imzalandı. Durumun İngilizler için felaket olduğunun farkına vardı. Pompalarda benzin yok, bir sürü ürün eksik. Kendini mağdur gibi göstermeye çalışıp Fransa’yı günah keçisi yapıyor” diye konuştu. İngiliz yetkililer ise Macron’un bu tutumunu, Fransa’da yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine bağlıyor.

Le Canard Enchaine’ne göre Macron, İngiltere Başbakanı’nın özel konuşmalarında “davranışları için üzgün olduğunu söylediğini ama iç kamuoyuna oynadığını itiraf ettiğini” söyledi. Macron, “Büyük bir ülkenin bir palyaço tarafından yönetiliyor olması üzücü” dedi.