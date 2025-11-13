Macron’dan İsrail’e uyarı: ‘Batı Şeria bizim kırmızı çizgimiz’

Haberin Devamı

Fransa ve Avrupalı ülkelerin söz konusu projelerin hayata geçmesi halinde kararlılıkla karşılık vereceklerinin altını çizen Macron, Yahudi yerleşimcilerin durdurulamayan şiddeti ve yeni yerleşim projelerinin İsrail makamları tarafından onay almasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

ORTAK KOMİSYON KARARI

Macron, ayrıca mevkidaşı Abbas ile Filistin Devleti’ni güçlendirmek için ortak komisyon kurulmasına karar verdiklerini duyurdu. Bu komisyonun, Filistin Devleti’nin yeni anayasasının hazırlanması sürecine eşlik etmeyi hedeflediğini belirten Macron, Abbas’ın ülkesinin yeni anayasa projesini kendisine tanıttığını ifade etti. Abbas’ın Paris ziyareti kapsamında dün de Ulusal Meclis Başkanı Yael-Braun Pivet ile bir araya geldi.

FİLİSTİN’DE YERLEŞİMCİ TERÖRÜ: SÜT FABRİKASINI BASIP KAMYONLARI YAKTILAR

İSRAİL’in Gazze’deki saldırıları ateşkesin ardından kısmen dursa da işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimci terörü bitmek bilmiyor. Tulkerim kentindeki Beyt Lid köyünde bulunan süt fabrikası saldırıya uğrarken tesise ait kamyonlar ateşe verildi. Olayda iki Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler (BM), ekim ayında yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarının sayısının son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıklamıştı. Filistin Yönetimi Duvar ve Yerleşimlere Direniş Komisyonu Başkanı Muayyad Şaban, saldırıların yıldırma ve terör yoluyla düşmanca bir ortam oluşturma kampanyasının parçası olduğunu söyledi.

YARDIMLARI ENGELLİYOR

Öte yandan BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in çocukları aşılamak için kullanılan şırıngalar ve biberonlar da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin Gazze’ye girişine izin vermediğini ve yardım kuruluşlarının savaştan zarar görmüş bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellediğini açıkladı. Eleştiriler üzerine İsrail hükümeti, kuzeyindeki Zikim sınır kapısının açıldığını duyurdu. Öte yandan 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail şartları 282 kez ihlal etti.