Macron’dan imam ve öğretmen hamlesi

Anadilde dil ve kültür eğitimi konusunda Fransa’nın, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkeyle anlaşması var. Macron, ELCO olarak adlandırılan ve 1977’den bu yana geçerli olan bu uygulamaya eylülde son verileceğini söyledi. Buna gerekçe olarak ise ilgili hükümetlerce gönderilen öğretmenlerin çoğunun Fransızca bilmemesini ve bu öğretmenler ile izledikleri müfredat üzerinde Fransa Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir kontrolünün bulunmamasını gösterdi. Macron, 80 bin öğrenciyi ilgilendiren ELCO kapsamındaki 8 ülkeyle anlaşma sağlandığını ve bu ülkelerin gönderdiği öğretmenler yerine uluslararası öğretmenlerin geçeceğini belirtti. Şu aşamada anlaşmaya varılamayan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Macron, “Umudumu kaybetmiyorum” dedi. Macron, Türkiye ile anlaşma olmazsa mevcut uygulamaya tamamen son verileceğini ve Fransa’nın denetimi ve finansmanı altında alternatif yöntemlerin devreye sokulacağını ifade etti. ELCO kapsamında Türkiye’nin gönderdiği öğretmenlerden Türkçe ders alan 14 bin öğrenci bulunuyor.

Macron, bundan böyle diğer ülkelerin eğitip Fransa’ya gönderdiği imamlara da izin vermeyecek. Bu imamlar yerlerini kademeli olarak Fransa’da eğitilen imamlara bırakacak. Türkiye ile bu konuda da anlaşma sağlanamadı. Macron bu adımın atılmasının amacının dış müdahalelerin sona erdirilmesi ve Fransa yasalarına uyumun sağlanması olduğunu söyledi. Fransa’daki Türk kökenlileri tamamen Fransız vatandaşı olarak gördüğünü belirten Macron, “Diğer Fransızlarla aynı haklara sahip olmalarını fakat aynı zamanda diğerleriyle aynı yasalara tabi olmalarını istiyorum. Fransa’da Türk yasalarının yeri yok” diye konuştu.