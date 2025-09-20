Macron’dan İbranice mesaj: Pazartesi Filistin’i tanıyacağız

Haberin Devamı

Hamas’ın silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Ortadoğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli” dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı. Macron, bölgede aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti. Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı “Uluslararası Filistin Konferansı”na eş başkanlık edecek.