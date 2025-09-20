×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Macron’dan İbranice mesaj: Pazartesi Filistin’i tanıyacağız

Güncelleme Tarihi:

#Macron#Filistin#İsrail
Macron’dan İbranice mesaj: Pazartesi Filistin’i tanıyacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2025 07:00

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazartesi günü Filistin’i tanıyacaklarını duyurdu. X hesabından Fransızca, İngilizce, Arapça ve İbranice paylaşım yapan Macron “Filistin devleti kurulmalı, ayakta kalması sağlanmalı.

Haberin Devamı

Hamas’ın silahsızlanmayı kabul ederek ve İsrail’i tanıyarak Ortadoğu’da herkesin güvenliğine katkı sunmasına izin verilmeli” dedi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını eylül ayında yapılacak BMGK toplantısında resmen ilan edeceğini açıkladı. Macron, bölgede aciliyet arz eden şeyin “Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması” olduğunu belirtti. Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz tarihlerinde Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı “Uluslararası Filistin Konferansı”na eş başkanlık edecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Macron#Filistin#İsrail

BAKMADAN GEÇME!