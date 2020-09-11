Macron’dan hadsiz çıkış

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı, yaptırımların da dahil olduğu, daha sert bir tavır takınmasını sağlamaya çalışan ancak şu ana kadar istediğini elde edemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24-25 Eylül’de Brüksel’de yapılacak zirve öncesinde cephe genişletme çabalarını sürdürüyor. Diyalog ve arabuluculuk girişimlerini sürdüren AB Dönem Başkanı Almanya’nın aksine yangına körükle giden bir yaklaşım sergilemeyi tercih eden Macron, AB’nin güney kanadını oluşturan yedi ülkeyi bir araya getiren zirveyi de bu doğrultuda kullandı. Fransa’nın Korsika adasında, Med7 olarak adlandırılan toplantı öncesinde konuşan Macron, ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de artık bir ortak olmadığını’ söyledi. İtalya, İspanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Malta ve Portekiz liderleri, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ev sahipliğinde Corsica Adası’nda bir araya geldi.

‘KIRMIZI ÇİZGİLER BELLİ’

Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliği daha da artıracak bir ton benimseyen Macron açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Bugün Türkiye bölgede artık bir ortak değil. Türkiye bir NATO müttefiki ama Courbet gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunan bir müttefik. Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle, Yunanistan’ın meşru haklarını hiçe sayarak kabul edilemez anlaşmalar imzaladı. Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki sondaj çalışmaları kabul edilemez. Büyük bir devlete yakışmayan şekilde provokasyonlarını arttırıyor. Türk halkı büyük bir halk ve daha farklı bir şeyi hak ediyor.”

Türkiye ile birlikte hareket etme kapasitesini bulmaları gerektiğini söyleyen Macron, “Avrupalılar olarak Türkiye’ye karşı ancak Türk ulusuna, Türk halkına karşı değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönetimine karşı açık ve kararlı olmalıyız” dedi. İsteklerinin her türlü gerginlikten kaçınılması olduğunu belirten Macron, “Ancak bu pasiflik anlamına gelmemeli. Kırmızı çizgiler belli. Türkiye’nin niyetlerini netleştirmesi gerekiyor. Avrupa’nın daha birleşmiş ve daha net bir sese ihtiyacı var” diye konuştu.

GÜNEY CEPHESİ ARAYIŞI

Türkiye, Macron’un ev sahipliğinde, İtalya, İspanya, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Malta ve Portekiz’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi oldu. Fransa, Yunanistan ve GKRY çabalarını bu toplantıdan Türkiye’ye karşı çok net mesaj verilmesi ve bu mesajın AB Zirvesi’ne ‘güney kanadının ortak mesajı’ olarak iletilmesini sağlamaya odakladı. Bu üç ülkenin ana hedefini, tavır değişikliğine gitmemesi halinde Türkiye’ye AB yaptırımı uygulanmasını sağlamak oluşturuyor, ancak zirve sonrası yayınlanan sonuç bildirisinde bu beklentiyi karşılayacak ifadelerin yer almaması dikkat çekti. Yunanistan ve GKRY ile tam dayanışma içinde olunduğu vurgulanan bildiride, tüm bölge ülkelerine uluslararası hukuka uyma çağrısı yapıldı. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gereğine dikkat çekilen bildiride, doğrudan yaptırım talebi ya da vurgusu yer almazken AB’nin bu konuda liste hazırlamaya hazır olduğu hatırlatılmakla yetinildi.

DIŞİŞLERİ’NDEN ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Fransız liderin sözlerinin “kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumu” olduğu yanıtını verdi. Bakanlığın açıklamasında şu görüşler yer aldı:

KİRLİ OYUNLARINI BOZDUK

“Macron yine eski sömürgeci refleksleriyle kibirli, üst perdeden ders vermeye çalışan bir açıklama yapmıştır. Aslında Macron’un açıklamaları kendi acziyetinin ve içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur. Zira tüm dünyada serbestçe at koşturdukları günler geride kalmıştır. Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, kirli oyunlarını bozduğumuz Macron, iç açısıyla her gün fütursuzca Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır.” Bakanlık ayrıca, Macron’un Avrupa’nın çıkarlarını riske attığını da vurguladı. (Uğur ERGAN / ANKARA)

‘SÖMÜRGECİ KAFA’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’dir. ‘Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı’ diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar” sözleriyle Macron’a tepki gösterdi.