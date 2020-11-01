Macron’dan geri adım

Son dönemde İslam’a yönelik sert bir söylem geliştiren, öğretmen Samuel Paty’nin sınıfta Hz. Muhammed karikatürlerini göstermesi nedeniyle başı kesilerek öldürülmesinin ardından tonunu daha da sertleştirip bu karikatürlerden vazgeçmeyecekleri mesajı veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelen tepkiler ve boykot çağrılarının da etkisiyle belirgin bir geri adım attı. Katar televizyonu El Cezire’ye konuşan Macron, karikatürlerin şoke edebileceğini anladığını söyledi.

ŞİDDETİ MEŞRU HALE GETİRMEZ

Uluslararası kamuoyunda Macron ve Fransa’ya gelen yoğun tepkilerin ardından verilen söyleşinin zamanlaması dikkat çekiyor. Macron, “Karikatürlerden şoke olunabileceğini anlıyorum ancak şiddeti meşrulaştırmayı hiçbir zaman kabul etmeyeceğim. Özgürlüklerimizi ve haklarımızı korumak görevimiz” dedi. Söyleşide karikatürlerle hükümeti arasına mesafe koyma çabasına giren Macron, “Karikatürler bir hükümet projesi değil hükümetle alakası olmayan özgür ve bağımsız gazetelerden çıkan şeyler” dedi.

Başlangıçta, yaşananlara rağmen karikatürlerden vazgeçmeyecekleri mesajını veren Macron, “Tepkilerin yalanlar ile yanlış açıklamalar ve insanların benim bu karikatürlerden yana olduğumu düşünmeleri nedeniyle geldiği görüşündeyim” ifadelerini kullandı.