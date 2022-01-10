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Macron'dan flaş karar! Oolis memurlarının sayısını 2 katına çıkaracak

#Emmanuel Macron#Fransa#Polis
Macrondan flaş karar Oolis memurlarının sayısını 2 katına çıkaracak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’daki polis memurlarının sayısının 2030 yılına kadar 2 katına çıkarmayı planladığını açıkladı.

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Fransa’da polis sayısı 2 katına çıkarılacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030 yılına kadar ülkedeki polis memuru sayısını iki katına çıkarmayı planladığını açıkladı. Nice şehrindeki ziyareti sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Macron, "Para yatırıyoruz, eğitim veriyoruz dolayısıyla daha iyi organize oluyoruz. Sahada daha fazla çalışanın olmasını istediğimiz için hedefimiz 2030 yılına kadar polis memuru sayısını ikiye katlamak” dedi.

Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki polislerin havalimanlarında ve kamu binalarındaki görevlerinin idari personele devredilmesi gerektiğini belirtti. Bu sayede 3 bin 500 polis memurunun daha fazla devriye yapabileceğini aktaran Macron, polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet verebileceğini de ifade etti.

Fransız Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz sene eylül ayında 10 yıllık bir süre zarfında polis ve jandarma sayısının artırılması gerektiğini belirtmiş, İçişleri Bakanlığı’nın 2022 bütçesinde 1,5 milyar euro artış yapıldığını açıklamıştı.

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#Emmanuel Macron#Fransa#Polis

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