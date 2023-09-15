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Macron'dan flaş açıklama: Büyükelçimiz Nijer’de rehin

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#Emmanuel Macron#Nijer#Büyükelçi
Macrondan flaş açıklama: Büyükelçimiz Nijer’de rehin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 23:12

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer’deki Fransız diplomatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükelçimiz ve diplomatlarımız tam anlamıyla rehin tutuluyor” dedi. Nijer’deki cuntaya atıfta bulunan Macron, “Yiyecek dağıtımını engelliyorlar ve diplomatlarımıza askeri erzak veriyorlar” ifadelerini kullandı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün Fransa’nın doğusundaki Bourgogne-Franche-Comté bölgesini ziyaret etti. Burada gazetecilere Nijer’deki Fransız diplomatlarla ilgili açıklama yapan Macron, “Biz burada konuşurken, Fransa büyükelçiliğinde tam anlamıyla rehin tutulan bir büyükelçimiz ve büyükelçilik personellerimiz var” dedi. Nijer’deki cuntaya atıfta bulunan Macron, “Yiyecek dağıtımını engelliyorlar ve diplomatlarımıza askeri erzak veriyorlar” ifadelerini kullandı.

Nijer’de seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un 26 Temmuz’da başkanlık muhafızları tarafından devrilmesiyle yönetime gelen askeri cunta, Fransız diplomatların ülkeyi terk etmesi için çağrıda bulunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise bu çağrıları reddederek, “Politikamız açık ve net. Darbecileri tanımıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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#Emmanuel Macron#Nijer#Büyükelçi

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