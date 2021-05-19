MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMacron’dan Filistin için üçlü girişim
GeriDünya Macron’dan Filistin için üçlü girişim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 19.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Macron’dan Filistin için üçlü girişim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Macron’dan Filistin için üçlü girişim

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Filistin arasında hızlı şekilde ateşkes sağlanması ve mevcut krizin yayılmasının önüne geçilmesi için üçlü girişim başlattı.

Bu bağlamda Macron ve Paris’te bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telekonferans aracılığıyla ortak bir görüşme yaptı. Görüşmede İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yürütülmesi ve öncelikle şiddete son verilmesi konusunda atılabilecek adımlar ele alındı.

MACARİSTAN’DAN VETO

Soruna ilişkin ortak tavır belirlemekte zorlanan Avrupa Birliği de gelişmeleri dışişleri bakanları düzeyinde ele aldı. Olağanüstü nitelikli video konferans üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi. Macaristan, ortak bildiriye onay vermedi. Buna anlam vermediğini söyleyen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Öncelik tüm şiddetin derhal kesilmesi ve bir ateşkesin uygulanması” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi