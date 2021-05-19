Macron’dan Filistin için üçlü girişim

Bu bağlamda Macron ve Paris’te bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telekonferans aracılığıyla ortak bir görüşme yaptı. Görüşmede İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk yürütülmesi ve öncelikle şiddete son verilmesi konusunda atılabilecek adımlar ele alındı.

MACARİSTAN’DAN VETO

Soruna ilişkin ortak tavır belirlemekte zorlanan Avrupa Birliği de gelişmeleri dışişleri bakanları düzeyinde ele aldı. Olağanüstü nitelikli video konferans üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü gösterdi. Macaristan, ortak bildiriye onay vermedi. Buna anlam vermediğini söyleyen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu sivil can kayıplarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Öncelik tüm şiddetin derhal kesilmesi ve bir ateşkesin uygulanması” dedi.

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