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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.11.2020 - 01:47 | Son Güncelleme:

Macron'dan Ermeni derneğine destek ziyareti

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Macron'dan Ermeni derneğine destek ziyareti
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris'te, Ermenistan için yardım toplayan Ermeni derneğine destek ziyaretinde bulundu.

Macron, Paris'teki Ermeni derneği "Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" insani yardımın yapılması gerektiğini söyledi.

İlk yardımcı uçağının bugün Fransa'nın gideceğini ifade eden Macron, Fransız hükümetinin ve Ermeni derneğinin yardımlarını taşıyan ikinci uçağın cuma günü gideceğini belirtti.

Macron, uçakta Ermeni asıllı Fransız futbolcu Youri Djorkaeff'in de bulunacağını aktardı.

Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilere ait kültürel ve dini mirasın yok edilmemesi için Fransa'nın kültürel ateşkes istediğini dile getiren Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla uluslararası denetim yapılmasını talep ettiğini söyledi.

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