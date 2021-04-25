Macron’dan çifte anma

Macron’a ziyaretinde Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanları Mourad Papazian ve Ara Toranian eşlik etti. Erivan’daki törenlere ise Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Dışişleri Genel Sekreteri Jean Lemoine ve Gerard Larcher katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Lemoine, “Ben ve heyetim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u temsilen burada bulunuyoruz.

2021 yılının sembolik önemi var. Tam 20 yıl önce Fransa 1915 katliamını soykırım olarak tanımış ve yasallaştırmıştı. Son üç yıldan bu yana 24 Nisan tarihi ülkemizde ölenlerin anısına resmi matem günü olarak anılıyor” ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter’dan paylaşımında “24 Nisan Ermeni soykırımı kurbanlarını anma günüdür, asla unutmayacağız. Fransız ve Ermeni halkı birbirine bağlıdır” dedi.

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