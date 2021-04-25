MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMacron’dan çifte anma
GeriDünya Macron’dan çifte anma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 25.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Macron’dan çifte anma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Macron’dan çifte anma

1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanıyan ilk ülkelerden olan Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hem başkent Paris’teki Ermeni anıtını ziyaret etti, hem de Erivan’a heyet yolladı.

Macron’a ziyaretinde Fransa’daki Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi Eşbaşkanları Mourad Papazian ve Ara Toranian eşlik etti. Erivan’daki törenlere ise Fransa Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Dışişleri Genel Sekreteri Jean Lemoine ve Gerard Larcher katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Lemoine, “Ben ve heyetim Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u temsilen burada bulunuyoruz.

2021 yılının sembolik önemi var. Tam 20 yıl önce Fransa 1915 katliamını soykırım olarak tanımış ve yasallaştırmıştı. Son üç yıldan bu yana 24 Nisan tarihi ülkemizde ölenlerin anısına resmi matem günü olarak anılıyor” ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter’dan paylaşımında “24 Nisan Ermeni soykırımı kurbanlarını anma günüdür, asla unutmayacağız. Fransız ve Ermeni halkı birbirine bağlıdır” dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi