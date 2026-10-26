Macron'dan Atina'yı sarsan karar! Miçotakis hükümetine tepki yağdı: Başarısızlığın tanımı

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Fransa'nın, Libya'nın Türkiye ile 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yeniden değerlendirmek istediği öne sürüldü. Yunan basını, Paris yönetiminin Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantı projesinin ertelenmesini istediğini, Atina'nın ise bu talebe karşı çıktığını yazdı. Yunanistan'ın eski başbakanları Antonis Samaras ve Kostas Karamanlis de Libya'nın kararı nedeniyle Miçotakis hükümetini eleştirdi.

FRANSA'DAN ERTELEME TALEBİ

Yunanistan gazetesi Ta Nea'nın haberine göre Fransa, Libya Temsilciler Meclisi'nin 20 Ekim'de Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamasının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yeniden değerlendirmek istedi.

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Haberde, Paris yönetiminin anlaşma onaylanmadan önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlığın boyutunu ve Libya'nın kararının olası sonuçlarını yeterince değerlendirmediği öne sürüldü.

Libya'nın doğusundaki Bingazi'den gelen onay kararının ardından Fransa'nın, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasındaki Great Sea Interconnector (GSI) elektrik bağlantı projesinin ertelenmesini önerdiği iddia edildi. Atina yönetiminin ise proje takviminde değişiklik yapılmasına karşı çıktığı ve çalışmaların planlandığı şekilde sürmesini istediği belirtildi.

PROJEDE TAKVİM DEĞİŞTİ

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle diplomatik tartışmaların odağında yer alan Fransız şirketi Nexans'a ait Abeille Marengo gemisi, deniz tabanını incelemek üzere İtalya'nın Napoli kentinden Girit'e doğru hareket etti.

Buna karşın kablo üreticisi Nexans, projenin 2028'e kadar yeniden başlamayabileceğini açıkladı. Yunanistan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre Nexans Üst Yöneticisi (CEO) Julien Hueber, "GSI olsun ya da olmasın, tahminlerimiz 2028'e kadar değişmiyor" dedi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Enerji Düzenleme Kurumu (CERA) da projenin tamamlanması için öngörülen tarihi bir yıl erteleyerek Ocak 2031'e çekti.

Projenin maliyetine ilişkin belirsizlikler de gündeme geldi. CERA Başkanı Polys Lemonaris, GSI için belirlenen 1,9 milyar euroluk bütçenin artık gerçekçi görünmediğini söyledi.

Nexans'tan yeni takvime ilişkin bir mektup aldığını belirten Lemonaris, nihai maliyetin deniz tabanında yapılacak araştırmaların sonuçlarına bağlı olduğunu ifade etti.

"YERAPETRİTİS'İ KOVUN"

Libya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşmayı onaylamasının ardından Yunanistan'ın eski Başbakanı Antonis Samaras, Miçotakis hükümetini sert sözlerle eleştirdi.

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2012-2015 yılları arasında başbakanlık yapan Samaras, Ethnos gazetesinin haberine göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'i ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'i hedef aldı.

Samaras, "Libya, başarısızlığın tanımıdır" diyerek Miçotakis'in sorumluluk alması gerektiğini savundu. Atina yönetiminin dış politikada hatalar yaptığını öne süren Samaras, Yunanistan'ın caydırıcılık açısından zayıf bir konuma düştüğünü iddia etti.

Dışişleri Bakanı Yerapetritis'i de eleştiren Samaras, "Ya bizimle alay ediyor ya da güçsüz olduğumuzu alenen itiraf ediyor" dedi.

Samaras, hükümete "ateşle oynamayı bırakması" ve "Yerapetritis'in görevden alınması" çağrısında bulundu.

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Yunanistan'ın bir diğer eski Başbakanı Kostas Karamanlis de Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın onaylanmasının ülkesinin çıkarlarına zarar verebileceğini öne sürdü.

2004-2009 yılları arasında başbakanlık yapan Karamanlis, "Türkiye-Libya anlaşmasını onaylaması, şüphesiz ki ulusal çıkarlarımız açısından olumsuz bir gelişmedir" dedi. Karamanlis, bu gelişmenin Atina'nın bölgede güçsüz görünmesine yol açtığını savundu.

Karamanlis, Türkiye'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili tutumunun bölgedeki altyapı projelerini etkileyebileceğini ileri sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den kablo için herhangi bir lisans talebi kabul edilemez. İster güncelleme, ister duyuru, ne derseniz deyin. Bundan sonra, Ege'de Türkiye'nin izni olmadan hiçbir şey yapamayacağız. Adalarımız arasındaki en küçük altyapı projesi bile artık mümkün olmayacak."