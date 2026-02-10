Macron'dan AB'ye çağrı: Trump'a ve Dolar'a meydan okudu... 'Avrupa için uyanış olmalı'

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz, Alman ve Fransız basınına verdiği kapsamlı röportajlarda Avrupa Birliği (AB), ABD ve Rusya’ya ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Macron, mevcut ABD yönetiminin “açıkça Avrupa karşıtı” bir tutum sergilediğini belirterek, AB’ye “küçümseyici” davrandığını ve “AB’nin parçalanmasını arzuladığını” söyledi.

Avrupa’nın Washington karşısında izlediği stratejiyi eleştiren Macron, bu yaklaşımın sonuç vermediğini vurgulayarak, “Açık bir saldırı olduğunda yapmamız gerekenin boyun eğmek ya da bir anlaşmaya varmaya çalışmak olduğunu düşünmüyorum. Bu stratejiyi aylardır denedik. İşe yaramıyor” dedi.

“ABD ARTIK AVRUPA İÇİN BİR GÜVEN UNSURU DEĞİL”

ABD’nin gümrük vergisi tehditlerine de değinen Macron, Washington’un geri adım attığı izleniminin yanıltıcı olduğunu söyledi.

Macron, “Tehdit ve sindirme yöntemleri kullanıldıktan sonra Washington aniden geri adım attı ve her şeyin bittiğini düşündük. Ancak bir saniye bile inanmayın. Her gün ilaç ve dijital teknolojiler konusunda yeni tehditler geliyor” ifadelerini kullandı.

Macron, Avrupa’nın doğal gaz tedarikinin yaklaşık yüzde 60’ının ABD’den sağlandığını hatırlatarak, ABD’nin AB’nin güvenliğini uzun vadede garanti etmeye ne kadar istekli olduğu konusunda ciddi soru işaretleri bulunduğunu dile getirdi.

“HİÇBİR ADIM ATMAZSAK AVRUPA 5 YIL İÇİNDE YOK OLACAK”

ABD’nin gümrük vergileri ve Grönland üzerindeki taleplerine de değinen Macron, Avrupa’nın kendi gücüne dayanması gerektiğini söyledi.

Macron, “İnsanlar umutsuz. ABD’lilerin ne kadar ileri gidebileceğini artık tahmin edemezsiniz. Bu sadece Grönland meselesi değil. Kendi kendimize güvenmeliyiz. Hiçbir adım atmazsak, Avrupa 5 yıl içinde yok olacak” uyarısında bulundu.

EUROBOND VE ORTAK BORÇLANMA ÇAĞRISI

Macron, verdiği röportajda, AB’ye “doların hegemonyasına meydan okuyabilecek” bir ortak borçlanma sistemi kurma çağrısı yaptı. Eurobondlar aracılığıyla oluşturulacak bu sistemin, Birliğin stratejik yatırımlarını finanse edebileceğini söyledi.

Yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda ortak yatırımların önemine işaret eden Macron, “En iyi projeleri finanse edecek büyük Avrupa programlarına ihtiyacımız var” dedi.

“AVRUPA İÇİN UYANIŞ OLMALI”

Brüksel’de yapılacak rekabetçilik temalı Liderler Zirvesi öncesinde konuşan Macron, “9 yıldır daha egemen bir Avrupa için mücadele ediyorum. Önemli adımlar atıldı ancak doğru hızda ve ölçekte değiliz” ifadelerini kullandı.

ABD’ye, Rusya’ya ve Çin’e atıfta bulunan Macron, “Bizi sonsuza kadar koruyacağını düşündüğümüz ABD artık şüphe yaratıyor. Ucuz enerji kaynağı olarak görülen Rusya defteri üç yıldır kapalı. İhracat pazarı olarak görülen Çin ise giderek daha acımasız bir rakibe dönüştü” dedi.

Bu durumu “Avrupa için bir uyanış olmalı” ifadesiyle değerlendiren Macron, 450 milyon nüfuslu kıtanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak bu gücün birlikte düşünülmediğini savundu.

“SANAYİMİZİ KORUMALIYIZ”

Macron, Avrupa ortak pazarında uyumun derinleştirilmesi ve yeni ticaret ortaklıklarıyla büyümenin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. AB ile MERCOSUR arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasını da eleştiren Macron, anlaşmayı “kötü müzakere edilmiş ve eski” olarak nitelendirdi.

“Sanayimizi korumalıyız. Çinliler yapıyor, Amerikalılar yapıyor. Avrupa ise dünyanın en açık pazarı” diyen Macron, bunun korumacılık değil tutarlılık meselesi olduğunu vurguladı.

“AVRUPA BORCU KÜRESEL PİYASALARA SUNULMALI”

Küresel piyasalarda dolara karşı artan tedirginliğe dikkat çeken Macron, AB’nin eurobondlar yoluyla alternatif bir finansal araç sunabileceğini söyledi.

“Küresel piyasa dolara karşı alternatif arıyor. Hukuk devleti ve demokrasi, yatırımcılar için güçlü bir çekim merkezi. Bu tarihi fırsatı değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Macron, ABD’nin tehditler sonrası geri adım atmasının Avrupa’da “korkakça bir rahatlama” yarattığını belirterek, bunun yanıltıcı olduğunu da sözlerine ekledi.

RUSYA İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı, bazı Avrupalı liderleri Rusya ile diyaloğu yeniden başlatmaya davet ettiğini açıkladı.

“Coğrafyamız değişmeyecek. Rusya’yı sevsek de sevmesek de o orada olacak ve gelecekte de komşumuz olmaya devam edecek” diyen Macron, Avrupalıların bu nedenle Moskova ile yeniden temas kurması gerektiğini savundu.

Macron, bu sürecin ne safça ne de Ukrayna’ya baskı yapılarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“Görüşmelerde üçüncü taraflardan bağımsız olma hedefi korunmalı” diyen Macron, Rusya ile diyaloğun Aralık ayı gibi erken bir tarihte yeniden başlatılmasının makul olacağını ifade etti.