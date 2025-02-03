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Macron'dan AB zirvesinde "stratejik özerklik" vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Macron#Ab#Savunma
Macrondan AB zirvesinde stratejik özerklik vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 14:39

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesi yaptığı açıklamada AB'nin savunma alanında kıta menşeli ekipmanlara yatırımlar yaparak "stratejik özerkliğini" kazanması gerektiğini vurguladı.

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Macron, AB liderlerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Macron, Avrupa'nın stratejik özerkliğini kazanmasının, Kovid-19 salgını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni söylemleriyle daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Macron, Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergilerini artırabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin bu söylemlerin, Avrupa'yı savunma ve ekonomide "daha güçlü ve birleşik olmaya" yönlendirdiğini belirtti.

"Ticari çıkarlarına saldırılırsa Avrupa'nın kendine saygı gösterilmesini sağlaması gerekecektir" ifadesini kullanan Macron, savunma alanında da Birlik için stratejik özerklik vurgusu yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupalı referansı" ile savunma endüstrisine yatırımların yapılması gerektiğini ve AB'nin kıta menşeli savunma ekipmanlarına yatırım yaparak daha özerk olacağının oldukça "açık" olduğunu kaydetti.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda, Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak için bir araya geldi.

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#Macron#Ab#Savunma

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