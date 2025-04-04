Macron'dan AB şirketlerine çağrı: ABD'ye yatırımların durdurulmasını istedi

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Elysee Sarayı’nda düzenlenen toplantıda, Macron, ABD'nin ek gümrük vergilerinden etkilenen sektör temsilcileri ile bir araya geldi. AB şirketlerinin ABD'ye 'bir süre için' yatırımı durdurması gerektiğini savunan Macron, Trump'ın yürürlüğe koyduğu tarifelere karşı çıkılması gerektiğini dile getirdi. Fransız lider, Trump’ın gümrük politikalarının, Fransa’nın daha sıkı ticaret önlemleri ve güçlü savunma araçları için mücadele etmesi gerektiğinin göstergesi olduğunu öne sürdü.

Politico'nun haberine göre, Macron'un açıklamaları, Fransız iş adamlarını Trump'a yanaşmaktan ve potansiyel olarak AB'nin normal ticaret politikasının dışında özel anlaşmalar yapmaktan caydırma girişimi olarak görülüyor. Trump yönetimi, Çarşamba günü AB’nin ABD’ye yaptığı tüm ihracatlara yüzde 20 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Macron, bu kararı "acımasız ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

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Macron, şirketlere kolektif dayanışma çağrısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Son haftalarda duyurulan gelecekteki yatırımların, ABD ile her şey netleşene kadar bir süre askıya alınması önemli. ABD'nin bize vurduğu bir zamanda, büyük Avrupalı oyuncuların Amerikan ekonomisine milyarlarca avro yatırım yapmasıyla ne mesaj vereceğiz?”

ABD Başkanı Trump, bu ayın başlarında Fransız deniz taşımacılığı devi CMA CGM’nin ABD’ye 20 milyar avroluk yatırım planını duyurmuştu. Lüks eşya şirketi LVMH’nin başkanı Bernard Arnault da Ocak ayında ABD’deki yatırımlarını artırmayı düşündüğünü açıklayarak, Trump’ın ekonomi politikalarını övmüştü.

'KORUMA ARACI' ABD'YE KARŞI DEVREYE GİRECEK Mİ?

Fransız lider, AB’nin, ABD’ye karşı misilleme vergilerinin yanı sıra "Zorlamaya Karşı Koruma Aracı"nı (ACI) devreye sokması gerektiğini bildirdi. AB, bu aracı "bir AB dışı ülkenin ticaret veya yatırımı etkileyen tedbirler uygulayarak veya uygulama tehdidinde bulunarak Birlik veya üye devletlerinin politika tercihlerine haksız yere müdahale ettiği durumlarda harekete geçmenin bir yolu" ifadeleriyle tanımlıyor. AB, ACI'nin birincil amacının "caydırıcılık" olduğunu söylüyor.

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AB’nin Amerikan teknoloji devlerine yönelik önlemler de alması gerektiğinin altını çizen Macron, "Hiçbir şey ihtimal dışı değil, tüm seçenekler masada" diye konuştu.

Macron, AB’nin Çin’e karşı uyguladığı gümrük vergilerini örnek göstererek, şunları sözlerine ekledi:

"Ticari koruma gündemiyle Avrupa düzeyinde ivme kazanmaya devam etmeliyiz. Saf değiliz, kendimizi koruyacağız."