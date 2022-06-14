Macron’a sol kroşe: Sağ ittifak çoğunluğu kaybedebilir

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Fransa Ulusal Meclisi’nin beş yıl süreyle görev yapacak 577 yeni üyesinin belirlenmesi amacıyla önceki gün yapılan seçimlerin ilk turu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un başından bu yana çekindiği bir tabloyla sonuçlandı. Radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon’un inisiyatifiyle oluşturulan sol blok Macron’un Ulusal Meclis’teki mutlak çoğunluğunu riske soktu.



SANDIKTA ŞOK SONUÇ



Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre LFI ile Yeşiller, Sosyalist Parti ve Komünist Parti’yi aynı çatı altında toplayan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (NUPES) adı verilen ittifak oyların yüzde 26.1’ini alarak ilk sıraya yerleşti. Macron’a destek veren partilerden oluşan “Birlikte” ittifakının oy oranı ise yüzde 25.8’de kaldı. Cumhurbaşkanı’nın seçimlerden ikinci sırada çıkması bir ilk olarak dikkat çekiyor.



GÖZLER İKİNCİ TURDA



Alınan oy oranlarından hareketle yapılan hesaplamalar 19 Haziran’daki ikinci turun ardından Birlikte ittifakının 255-295 sandalye edebileceğine işaret ediyor. NUPES’ün sandalye sayısı ise 150-190 aralığında hesaplanıyor. Fransa Ulusal Meclisi’nde mutlak çoğunluğu elde etmek için 289 sandalyeye sahip olmak gerekiyor. Macron için bu oranı yakalamak mümkün olsa da bu oranın altında kalma riski de göz ardı edilmeyecek seviyeye yükselmiş durumda. Yapılan değerlendirmeler ikinci turda, nisanda yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dikkat çekici bir sıçrama yapan ancak istediğini alamayan ve sonrasında hedefini başbakan olmak olarak belirleyen Melenchon’un isteğinin gerçekleşmesini sağlayacak bir sonuç çıkmasının ise çok zor olduğu yönünde.



LE PEN YÜKSELİŞTE



Macron’un ikinci turda mutlak çoğunluğu elde edememesi halinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyaset arenasından silinme aşamasına gelen merkez sağdaki Cumhuriyetçiler önemli bir konuma yükselecek. Macron, çoğunluğu elde etmek için 50-80 koltuk elde edeceği hesaplanan Cumhuriyetçilere ihtiyaç duyabilir. Son yıllarda oy oranını sürekli yükselten Marine Le Pen liderliğindeki aşırı sağ ilk turda bu eğilimi koruyan bir sonuç elde etti. Oyların yüzde 18.6’sı aşırı sağa gitti. Le Pen’in parlamentoda 20-45 sandalye elde etmesi bekleniyor.

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MELENCHON SOLU BİR ARAYA GETİRDİ

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İlk turdan çıkan seçim sonuçlarının mimarı radikal sol eğilimli Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon (71) oldu. Daha önce seçimlere ayrı ayrı giren çevreci ve sol partileri aynı çatı altında toplamayı başaran Melenchon’un öncelikli hedefi ikinci turdan Başbakan olarak çıkarak izlediği politikaların tam zıttı bir pozisyonda olduğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un elini kolunu bağlamak. Hesaplamalar bu ihtimalin zor olduğuna işaret etse de Melenchon ilk turdan çıkan sonuçların fazla bir şey ifade etmediği görüşünde. 19 Haziran’daki ikinci tur Macron-Melenchon düellosu şeklinde geçecek. Melenchon’un yüzde 52.4’le rekor kıran oy kullanmayanların önemli bölümünü mobilize etmesi gerekecek.