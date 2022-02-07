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Macron'a soğuk duş! Kremlin'den açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz

#Macron#Rusya#Fransa
Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz

Bugün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ziyaretine saatler kala Kremlin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada görüşmenin gerilimin çözülmesinde çok önemli olduğunu, ancak önemli atılımların beklenemediğinin altı çizildi.

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Ukrayna sınırındaki tansiyonu düşürmek için başlatılan diplomatik çabalar son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Macron bugün Moskova'ya gidiyor. Ancak kritik ziyaret henüz gerçekleşmeden Macron'un pek de hoşuna gitmeyecek bir açıklama geldi. 

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron arasındaki görüşme öncesinde gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Durum tek bir toplantıda belirleyici atılımlar beklemek için çok karmaşık. Görüşmede önemli bir atılımın yaşanmasını beklemiyoruz.'

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Peskov, Macron'un Rusya ziyaretinin 'çok önemli' olduğunu, çünkü Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını da yürüttüğünün altını çizdi.

UKRAYNA'YA DA GİDECEK

Bugün Moskova'ya gidecek olan Macron yarın ise krize diplomatik bir çözüm bulmak için Ukrayna'da temaslarda bulunacak.

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Moskova ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Macron Avrupalı ülkeleri korumak ve Rusya'yı yatıştırmak üzere 'yeni bir denge' çağrısında bulunmuştu..

Macron, Ukrayna'nın egemenliğinin tartışmaya açık olmadığı konusundaki görüşlerini de yinelemişti.

Macrona soğuk duş Kremlinden açıklama geldi: Önemli atılımlar beklemiyoruz
Diplomatik araçlar, Fransız Cumhurbaşkanı'nın Rus mevkidaşı ile görüşmek üzere yapacağı ziyaret öncesinde  Moskova'daki Fransız büyükelçisinin önünde bekliyor.

Öte yandan ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Pazar günü Fox News'e konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya, Ukrayna'ya karşı herhangi bir gün askeri müdahalede bulunabilir. Bu, bundan birkaç hafta sonra da olabilir" dedi.

RUSYA ASKERİ VARLIĞINI ARTIRIYOR

Rusya, komşusu Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ediyor. Bu durum Batılı ülkeler tarafından işgal hazırlığı olarak yorumlansa da Rusya bu iddiaları reddediyor.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının engellenmesi ve birliğin Doğu Avrupa'daki askeri varlığını azaltması da dahil olmak üzere bazı taleplerde bulunuyor.

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Batı ise bu talepleri reddedip, bunun yerine nükleer silahların azaltılmasına ilişkin görüşmeler gibi başka müzakere alanları öneriyor.

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KRİZ O ADIMLA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması ile başladı.

Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar bağımsızlıklarını ilan etti.

Bunun üzerine ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar başlamış, 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından ilhak edilmişti.

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Resmi rakamlara göre, 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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