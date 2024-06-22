 Macron’a memleketinden oy yok

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Macron’un gençliğini geçirdiği ülkenin kuzeyindeki Amiens şehri sakinlerinin büyük çoğunluğu, 30 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde, Marine Le Pen’in aşırı sağ partisi Ulusal Miting’i (RN) tercih edeceklerini belirtiyor.

‘SÖZÜNÜ TUTMADI’

İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye konuşan kent sakinleri, ekonomik koşullardan ve göçmenlerden şikâyetçi. Birçoğu daha önceki seçimlerde Macron’a oy vermesine karşın, Amiens sakinleri Fransa liderini “verdiği sözleri tutmamakla” suçluyor. Şehir sakinlerinden 36 yaşındaki Christopher, Macron iktidar olduğundan beri ekonominin daha kötüye gittiğini kaydederek “Macron çok söz verdi ama sözlerini tutmadı. Bu yüzden RN’ye inanmaya çalışıyorum” diyor. 37 yaşındaki Aurelie ise şehirde göçmen kaynaklı suçların artmasından şikâyet ediyor. Seçmenlerin büyük çoğunluğu, Le Pen’in partisi RN’nin “faşist ya da ırkçı olarak tanımlanabilecek politikalardan uzaklaştığına” inanıyor.