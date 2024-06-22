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 Macron’a memleketinden oy yok

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#Avrupa Parlamentosu#Macron#Fransa
Macron’a memleketinden oy yok
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 07:00

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ karşısında yenilgiye uğrayınca erken seçim kartını oynayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, memleketindeki seçmenlerden oy alamıyor.

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Macron’un gençliğini geçirdiği ülkenin kuzeyindeki Amiens şehri sakinlerinin büyük çoğunluğu, 30 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde, Marine Le Pen’in aşırı sağ partisi Ulusal Miting’i (RN) tercih edeceklerini belirtiyor.

‘SÖZÜNÜ TUTMADI’

İngiliz kamu yayıncısı BBC’ye konuşan kent sakinleri, ekonomik koşullardan ve göçmenlerden şikâyetçi. Birçoğu daha önceki seçimlerde Macron’a oy vermesine karşın, Amiens sakinleri Fransa liderini “verdiği sözleri tutmamakla” suçluyor. Şehir sakinlerinden 36 yaşındaki Christopher, Macron iktidar olduğundan beri ekonominin daha kötüye gittiğini kaydederek “Macron çok söz verdi ama sözlerini tutmadı. Bu yüzden RN’ye inanmaya çalışıyorum” diyor. 37 yaşındaki Aurelie ise şehirde göçmen kaynaklı suçların artmasından şikâyet ediyor. Seçmenlerin büyük çoğunluğu, Le Pen’in partisi RN’nin “faşist ya da ırkçı olarak tanımlanabilecek politikalardan uzaklaştığına” inanıyor.

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#Avrupa Parlamentosu#Macron#Fransa

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