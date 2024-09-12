Macron'a eleştiriler devam ediyor...

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Fransa'da solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en fazla milletvekili sayısına ulaştığı erken genel seçimlerin ardından sol gruba hükümet kurma görevini vermeyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, demokratik ülkelerde "oyların her zaman dikkate alınması gerektiği" yönündeki ifadelerinin ardından bunu yapmamakla eleştirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu NFP ittifakının ortak adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan olarak atayan ve bu kararıyla "seçimleri çalmakla" suçlanan Macron, Danıştayda düzenlenen törende konuştu.

Macron, "Bugün egemen halk, kendisini her zaman dikkate alınması gereken oy kullanma yoluyla ifade eder çünkü bu, tüm demokrasilerde önceliklidir." dedi.

Fransa'da ilk kez ittifak halinde seçime giden ve elde ettiği oylarla Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu olmayı başaran solcu partiler ise kendilerine hükümet kurma görevi vermeyen Macron'un "oyların dikkate alınması" gerektiği yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

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İttifakın en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Manuel Bompard, X hesabından yaptığı imalı paylaşımda, Macron'un "(oyları) mümkün olan en iyi şekilde dikkate almak için sağcı bir başbakan atadığını" belirtti.

Fransa Komünist Partisi (PCF) Sözcüsü Ian Brossat ise X paylaşımında, "Herkesle dalga geçmek, onun açısından olağan bir şey. Bunu bu kadar açık yapması ise görülmemiş." ifadelerini kullandı.

NFP ittifakının ikinci büyük partisi Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure da Macron'a tepki gösterdi.

Faure, paylaşımında "Macron cumhuriyetinde sadece Macron'un oyları sayılır." ifadesini kullandı. Faure, Macron'un "seçim sonuçlarını reddettikten sonra böylesi provokasyonlarda bulunmasının demokrasiye olan asgari inancı da yıktığı" eleştirisini yöneltti.

Solcu NFP, Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi vereceklerini bildirmişti.

BAŞBAKAN ATAMA SÜRECİ



Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından Meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz'da genel seçime gitmişti.

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Solcu NFP'nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta yeniden başlatmıştı. Seçimlerin üstünden 2 ay geçmesinin ardından Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak adayını atamayı reddederek 5 Eylül'de merkez sağcı Michel Barnier'yi başbakan seçmişti.

Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.