Macron’a dev masa, Tokayev’e mini sehpa

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Rusya lideri Putin, dün Moskova’da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev’i ağırladı. Kremlin Sarayı’ndaki görüşmeden paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti.

Geçen pazartesi akşamı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u yaklaşık altı metre uzunluğundaki masada ağırlayan Putin, Tokayev ile arasına sadece ufak bir sehpa koymakla yetindi. Kremlin, Macron görüşmesindeki dev masanın ‘siyasi bir mesaj taşımadığını, korona önlemi olduğunu’ söylemişti. Dünkü buluşmasında Putin, Tokayev ile arasına sosyal mesafe koymadı.