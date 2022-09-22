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Macron'a BM'de soğuk duş...Çarpıcı sözler: Korkunç şekilde aşağılandı

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#Macron#Fransa#BM Zirvesi
Macrona BMde soğuk duş...Çarpıcı sözler: Korkunç şekilde aşağılandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 15:53

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ülkenin bir numaralı gündemi haline geldi. Macron'un konuştuğu sırada salonun boş olduğuna işaret eden Fransız siyasetçiler Macron'u sert bir dille eleştirdi.

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Fransa, Macron'un Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı konuşuyor.

Fransız liderin BM Genel Kurulu'na hitap ettiği sırada salonun büyük oranda boş olması dikkatlerden kaçmadı.

Fransız siyasetçi François Asselineau, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Macron korkunç şekilde aşağılandı. Konuşması sırasında ülkelerin dörtte üçü yoktu.'

Macrona BMde soğuk duş...Çarpıcı sözler: Korkunç şekilde aşağılandı

Delegasyonların dörtte üçünün kafeteryada dinlenmeyi Macron'u dinlemeyi tercih ettiğini belirten Asselineau, Fransız medyasının tüm çabalarına rağmen Macron'un Fransa'yı dünyanın gözünde küçülttüğünü öne sürdü.

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Macron yaklaşık 30 dakika süren konuşmasının önemli bir kısmını Rusya - Ukrayna savaşına ayırmıştı.

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'emperyalizme dönüş' olarak nitelendir

Macrona BMde soğuk duş...Çarpıcı sözler: Korkunç şekilde aşağılandı

NYT'DEN MACRON'A ELEŞTİRİ: YETERSİZ KALDI

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York (NYT) Times BM zirvesine ilişkin haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekmiş, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu, ancak bir başarı elde edemediğinin altını çizmişti.

Macron, 'barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı' olarak nitelendirildi.

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