Macron, Zelenski ve Putin ile görüşecek

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Macron’un Putin’den diyaloğu devam ettirmesini ve askeri yığınak konusundaki niyetini netleştirmesini istemesi bekleniyor. Macron’un önümüzdeki günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle de görüşecek olması kendisini arabulucu olarak görüp görmediği sorusunu akıllara getiriyor.

Macron, bir yandan NATO ve Avrupa Birliği’nin sert tutumunun altına imza atıp diğer yandan tek başına öne çıkma çabasında olan bir profil çiziyor. Bu yaklaşımın Moskova karşısında ne kadar başarılı olacağı ise net değil. Ortak tavır konusunda zaman zaman zorlanan NATO ve AB de “solo çıkışlar” yerine ortak söylem ve eylemi tercih eden çizgide olmayı sürdürüyor.