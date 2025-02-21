Macron Zelenski ile görüştü!

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Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada 4. kez Zelenski ile konuştuğunu belirtti.

Emmanuel Macron, Ukrayna'da kalıcı ve sağlam barışı ve Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmek isteyen Avrupalı ortakları ve müttefikleriyle yaptığı görüşmeleri ele almak üzere Zelenski ile konuştuğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretini hazırlamak için de bu telefon görüşmesini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Macron, dün sosyal medyada yaptığı canlı yayında, "Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenski'yi "seçimsiz diktatör" olarak nitelendirdiği ifadelerine yönelik ise Macron, "Ukrayna Devlet Başkanı özgür seçimlerle başa geldi ancak uzun zamandır seçimleri manipüle eden ve muhaliflerini öldüren (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin için durum böyle değil." şeklinde konuşmuştu.

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İNGİLTERE'DEN İLGİNÇ BENZETME

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ABD Başkanı Donald Trump'ın "diktatör" olarak nitelendirdiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i, İkinci Dünya Savaşı döneminde seçim düzenlemeyen eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'e benzetti.

Healey, Norveç'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında, buradaki görüşmelerin ardından ev sahibi mevkidaşı Tore Sandvik'le ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Healey, konuşmasında Ukrayna'daki duruma değinerek, bu ülkede barış gücü konuşlandırılmasına ilişkin tartışmaların erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ve ABD'nin güvenliği açısından Ukrayna'daki savaşın sona ermesi ve NATO'nun güçlü ve birlik içinde kalmasının en önemli çıkarları olduğunu vurgulayan Healey, "Bu, Amerikalılarla görüştüğümüz ve tartışmaya devam edeceğimiz bir konu." dedi.

Healey, Trump'ın Ukraynalı liderin seçim yapmadığı için "diktatör" olduğu nitelemesine ilişkin de Zelenski'nin ülkesine bağlı bir lider olduğunu ve bu bağlılığa bizzat tanıklık ettiğini dile getirdi.

Bakan Healey, Zelenski'yi Churchill'e benzeterek, "O Ukrayna'nın seçilmiş lideri ve Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere'de yaptığını yaptı, savaştayken seçimleri askıya aldı." diye konuştu.