‘Macron yanlış ata oynadı’

Suriye’nin ardından Libya’daki dengelerin de aleyhine dönmesinden sonra uluslararası platformlarda Türkiye’yi suçlama ve gerginliği tırmandırma politikası izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eleştirilerin odağında. Libya dosyasında Türkiye’ye yönelik eleştirileri esirgemeyen Fransız basını son dönemde Fransa’nın izlediği politikayı özellikle de darbeci Halife Hafter’e yönelik desteği hedef almaya başladı. Son günlerde medyada yer alan yorumlarda, ‘Fransa’nın yanlış ata oynadığı ve Hafter iddiasını kaybettiği’ yorumları öne çıkıyor.

BAHSİ KAYBETTİ

Le Monde gazetesi, Libya’nın Fransa’nın kaybettiği bir iddia olduğunu ve Paris’in Hafter’e yönelik desteği nedeniyle eleştirildiğini vurguladığı önceki günkü haberinde, “Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan bir hükümete karşı hareket eden, çatışmanın taraflarından biri olan Hafter’i siyasi olarak destekledikten sonra ateşkes fikri nasıl desteklenir? Türkiye ve Rusya’nın aksine sahada silahlı güçlere sahip olmadan bu önemli dosyada nasıl ağırlık konulur” sorularını yöneltti. Fransa’nın Hafter bahsini kaybettiğini, Türkiye ve Rusya’nın mevcut durumdan güçlenerek çıktığını vurgulayan gazete, Paris’in Türkiye’yi suçlarken silah ambargosuna hiçbir zaman uymamış olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) faaliyetlerine karşı görülmeye değer bir sessizlik içinde olduğuna dikkat çekti.

HAFTER BOZGUNA UĞRADI

Fransız France 24 kanalına konuşan Alman düşünce kuruluşu SWP’nin uzmanlarından Wolfram Lacher, “Fransız hükümeti, felaket sonuçlar doğuran Hafter’in savaşını destekleme politikasını gözden geçirmek yerine inat ediyor ve Türkiye’yi izole etmeye çalışırken BAE ve Rusya’nın müdahalesi konusunda sessiz kalıyor” dedi.



Le Figaro gazetesinin, ‘Ankara’nın Fransa’nın soğuk ter dökmesine neden olduğu’ vurgusu yaptığı haberinde görüşüne başvurulan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden (ECFR) Tarek Megerisi, Hafter’in ne büyük bir general ne de iyi strateji uzmanı olduğunu belirterek, “Hafter için rüya bitti. Üzerine bahse girilmesi gereken at olmadığını diğer ülkelerden çok Fransa’nın bilmesi gerekirdi” ifadelerini kullandı.

Hafta başında L’Opinion’daki yazısında Fransız diplomasisinin aylardır Türkiye’ye yönelik kızgın bir tavır içinde olduğunu kaydeden Jean Dominique Merchet de, “Hafter bozguna uğradı ve Fransa yenilgiyi kabullenmiyor. Paris’in kızgınlığı bundan” dedi.

PUTİN'DEN DESTEK İSTEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile videokonferans yöntemiyle görüşerek Libya’ya yönelik yaklaşımına destek aradı. Libya’da sahada aktif olan ve Paris’in de desteklediği Hafter’in yanında yer alan güçler arasında bulunan Rusya’ya dış güçlerin müdahalelerinin durmasının gerekli olduğu mesajı veren Macron, Türkiye’nin bölgedeki varlığından duyduğu rahatsızlığı da Putin’e iletti. Macron’un Libya konusundaki diğer mesajları ise acil ateşkes, askeri diyaloğa yeniden başlanması ve BM himayesinde siyasi diyalog yürütülmesi oldu. Fransız medyasına konuşan bir hükümet kaynağına göre Putin görüşmede mevcut askeri durum temelinde bir ateşkes sağlanması için birlikte çalışma mesajı verdi. Hafter’in önemli askeri kayıplar yaşadığı bir ortamda Putin’in ‘mevcut askeri durum’ temelinde ateşkes vurgusu yapması dikkat çekti.