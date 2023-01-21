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Macron: Ya özgür olacağız ya bağımlı

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#Emmanuel Macron#Fransa#Röportaj
Macron: Ya özgür olacağız ya bağımlı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Barcelona gezisi öncesi, İspanyol El Pais gazetesine röportaj verdi.

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Ukrayna savaşının doğrudan ve dolaylı sonuçlarının Avrupa’nın ekonomik modelini derinden sarstığını söyleyen Macron, dünya ekonomisinin ABD ve Çin arasında kutuplaştığı görüşünü dile getirdi. Macron, “Özgürlük ve serbest piyasaya dayalı izleyeceğiniz kendi yolunuz var mı? Yoksa bu ikisinden birine (Çin, ABD) bağımlı olmak isteyenlerden misiniz” diye sordu. Bu sorunun henüz yanıt bulmadığını belirten Macron, “Biz her zaman Avrupa’nın yeniden kurucuları olmaya mahkûmuz. Çünkü kendi haline bırakırsak bölünür” diyerek kırılganlıklara vurgu yaptı.

 

’ADAPTE OLAMADIK’

Macron, “Avrupa’nın yaşadığı krizin, bölünmüşlüklerin Soğuk Savaş ve Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonraki dönemi tam olarak sindirememiş olmamızdan kaynaklandığına inanıyorum” dedi. AB’nin genişletildiğini ancak bunun yeterli olmadığının görüldüğünü kaydeden Macron, “onlarca yıl Sovyet boyunduruğu altında yaşamış ülkelerin deneyimini dinlemeyi öğrenmeleri gerektiğini” ifade etti.

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#Emmanuel Macron#Fransa#Röportaj

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