Macron ve Zelenski yakalandı: G7 Zirvesi'nde Trump'ın arkasından konuştular

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Fransa'nın Evian-les-Bains kentindeki ünlü Hotel Royal'de düzenlenen G7 Liderler Zirvesi, sadece küresel diplomasiye değil, dünya siyasetinin merkezindeki liderlerin perde arkası stratejilerine de sahne oldu. Zirvenin yapıldığı otelin bahçesinde baş başa yürüyüşe çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, açık kalan mikrofonların kurbanı oldu.

Politico başta olmak üzere uluslararası medyaya bomba gibi düşen ses kayıtları, Avrupalı liderlerin ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkileri perde arkasında nasıl titizlikle koordine etmeye çalıştığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İşte G7 Zirvesi'ne damga vuran tarihi mikrofon kazasının ve perde arkasındaki "Trump'la başa çıkma" stratejisinin tüm detayları:

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"DÜN BAŞKAN TRUMP İLE GÖRÜŞME ÇOK ZORLU GEÇTİ"

Zirve alanında baş başa yürüyen Macron ve Zelenski, aralarındaki açık mikrofonu fark etmeyerek İngilizce konuşmaya başladı. Beyaz Saray'ın yeni hamleleri karşısında adeta Zelenski ile dertleşen ev sahibi Macron'un, bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği baş başa zirveyi kastederek, "Dün Başkan Trump ile görüşme çok zorlu geçti" ifadelerini kullandığı net bir şekilde duyuldu.

İki liderin bu samimi diyaloğu, Trump'ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Avrupalı müttefikler üzerinde kurduğu diplomatik baskının açık bir kanıtı olarak yorumlandı.

MACRON'DAN UKRAYNALI LİDERE JEST: BEN AYARLARIM

Yürüyüş esnasında Macron, Zelenski’e Trump ile ikili bir görüşme planlayıp planlamadığını sordu. Zelenski, pazar günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bu yönde bir talepte bulunduğunu ancak Washington kanadından henüz kesin bir yanıt alamadığını ve görüşmenin netleşmediğini dile getirdi. Bunun üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Macron, araya girerek "Tamam, bunu ben ayarlarım" diyerek devreye gireceğini ve Trump ile köprü kuracağını ifade etti.

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BEYAZ SARAY "GÖRÜŞME YOK" DEMİŞTİ, TRUMP OTURUMA 50 DAKİKA GECİKTİ

Avrupalı liderler bir süredir Washington'ın Kiev'e daha fazla askeri destek vermesi ve olası bir barış sürecinde Ukrayna'nın taleplerinin arkasında durması için yoğun bir kulis faaliyeti yürütüyor. Ancak Trump, göreve geldiğinden beri Zelenski'i sert şekilde eleştiriyor ve hatta Ukrayna savaşının başlamasından Ukraynalı lideri sorumlu tutuyor.

Nitekim Beyaz Saray yetkilileri, zirve öncesinde Trump'ın Zelenski ile özel bir randevusu olmadığını açıkça ilan etmişti. Trump, Ukrayna'ya ayrılan G7 oturumuna da yaklaşık 50 dakika gecikmeli katılarak tavrını ortaya koydu. Macron ve Zelenski'den sonra salona giren ABD Başkanı, toplantı öncesinde iki liderle yapılan özel ön görüşmede de yer almadı.

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ZELENSKİ'DEN TRUMP’A ÖVGÜ

Her ne kadar resmi bir randevu ayarlanmamış olsa da salondan yansıyan görüntülerde Trump ve Zelenski'nin ayaküstü bir temas kurduğu gözlendi. Rusya'ya karşı daha fazla baskı uygulanması gerektiğini belirten Ukrayna lideri Zelenski, Trump'ın gücüne vurgu yaparak, "Trump bunu yapabilir, hatta belki de sadece o yapabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın füzeler konusunda kendilerine yardımcı olma hususunda "çok pozitif" olduğunu aktaran Zelenski, Ukrayna'nın Amerikan Patriot füzelerini kendi topraklarında üretme lisansına sahip olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

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ZİRVEDE DİKKAT ÇEKEN PROTOKOL TEZATI

G7 alanında Zelenski’e gösterilen yoğun ve sıcak ilgi, Trump’ın zirveye ilk gelişinde karşılaştığı mesafeli protokol uygulamasıyla tam bir tezat oluşturdu. ABD Başkanı Trump, zirvenin ilk gününde ev sahibi Macron yerine Elysee Sarayı Protokol Şefi tarafından karşılanmıştı. Elysee Sarayı konuya ilişkin resmi bir yorum yapmaktan kaçınırken, Macron’un o dakikalarda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile kritik bir görüşmede olduğu ifade edildi. Macron ve eşi Brigitte Macron, ancak sonraki gün Trump’ı resmi törenle karşıladı.

Öte yandan Macron’un, Zelenski’e Fransa’da biraz daha uzun süre kalmasını önerdiği; ancak Ukraynalı liderin 18 Haziran’da Ukrayna’nın AB üyelik sürecinin masaya yatırılacağı Avrupa Konseyi Zirvesi için Brüksel’e geçmek zorunda olduğunu söylediği öğrenildi.

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MACRON'UN SİYASİ MİRASI SALLANTIDA: TRUMP'TAN PLANLARA "RET"

Fransız dergisi ‘Le Point’ta yayımlanan bir analizde, görev süresinin son G7 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Macron’un, bu zirveyi siyasi mirası açısından görkemli bir dönüm noktası olarak planladığı ancak evdeki hesabın çarşıya uymadığı belirtildi.

Zirve öncesinde Fransız TF1 televizyonuna konuşan Macron, ABD ile İran arasında varılan mutabakata destek vermeye hazır olduklarını ilan etmiş, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için Fransa ve İngiltere öncülüğünde çok uluslu bir askeri güç oluşturulmasını önereceğini söylemişti.

Ancak Trump, Macron’un bu hamlesine kapıyı kapattı. Fransız şaraplarına ek gümrük vergisi tehdidini de masada tutan Trump, Macron'un askeri güç teklifine mesafeli yaklaşarak, "Çok fazla yardıma ihtiyacımız olacağını sanmıyorum" dedi ve Paris yönetiminin küresel liderlik girişimini sınırlı bir destekle havada bıraktı.