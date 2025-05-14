Macron ve Netanyahu arasında sert tartışma

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Macron, Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak tanımlamanın tarihçilere düşeceğini belirtirken, mevcut durumu "korkunç bir insani dram" şeklinde yorumladı.

TF1 kanalına röportaj veren Macron, İnsani yardımların engellenmesini Netanyahu hükümetinin ciddi bir hatası olarak değerlendirerek, bu durumun acilen çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

NETANYAHU YANIT VERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Macron'un açıklamalarına keskin bir şekilde karşılık verdi. Fransa Cumhurbaşkanı'nı "terör örgütleriyle aynı safta yer almakla" suçlayan Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerini reddetti.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE KAPSAMLI SALDIRI TEHDİDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların şiddetinin artırılacağını açıkladı. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de savaşı durdurabileceğimiz noktada değiliz" ifadelerine yer verildi.

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Askeri hazırlıkların tamamlandığını duyuran Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze sınırındaki konuşlanmasının bitirildiğini bildirdi. Operasyonların önümüzdeki günlerde "tam kapasiteyle" sürdürüleceği belirtilen açıklamada, eylemlerin kapsamının genişletileceği vurgulandı.

Netanyahu, Gazze'deki siviller için başka ülkelerde yerleşim olanakları araştırdıklarını da ifade etti. Bu kapsamda Gazzelileri kabul edecek ülkeler bulmak için çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

İSRAİL VE ABD'NİN ARASI AÇILDI İDDİASI

ABD yönetiminin Hamas'la doğrudan temas kurması İsrail'de rahatsızlık yarattı. Gazze'de tutulan İsrailli-Amerikalı rehine Edan Alexander'ın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan görüşmelerde İsrail'in dışarıda bırakılması, Tel Aviv yönetiminde endişelere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde İran'la nükleer görüşmeler ve Hamas'la rehine müzakereleri gibi İsrail'i devre dışı bırakan adımları, Netanyahu hükümetini zor durumda bırakıyor. Hamas lideri Halil el-Hayya, ABD yetkilileriyle yapılan doğrudan görüşmeler sonucunda Alexander'ın serbest bırakılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Şarku'l Avsat gazetesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Ortadoğu temsilcisi Steve Witkoff'un yardımcısının Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkilileriyle görüştüğünü aktardı. Hamas tarafı, rehinenin serbest bırakılmasını ateşkes ve insani yardımların önünü açacak bir adım olarak nitelendirdi.

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İsrail medyası, Witkoff'un rehinelerin aileleriyle yaptığı görüşmede Netanyahu hükümetini eleştirdiğini yazdı. ABD temsilcisinin "İsrail hükümeti savaşı uzatıyor" ifadelerini kullandığı belirtilirken, Tel Aviv yönetimi ise rehinenin serbest bırakılmasını kendi askeri baskısının sonucu olarak göstermeye çalıştı.