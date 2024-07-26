Macron ve Herzog, Elysee Sarayı'nda bir araya geldi

Haberin Devamı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Fransa’da temaslarına devam ediyor. Herzog, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başkent Paris’teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Herzog yaptığı açıklamada, Macron'u Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapması dolayısıyla kutlayarak, Macron’un antisemitizmle mücadele konusundaki çabalarını ve İsrail delegasyonunun Olimpiyat Oyunları’nda adil bir şekilde yarışabilmesi için sağladığı katkıları takdir ettiğini belirtti.

Herzog, “İsrail, olimpiyatlara katılmaktan ve bayrağını bu önemli dünya sahnesinde dalgalandırmaktan gurur duymaktadır. Hamas tarafından esir tutulan rehinelerin derhal serbest bırakılmasını talep etmeye devam ediyoruz” dedi.