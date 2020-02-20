Macron, Türk imam ve öğretmeni yasaklıyor

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘ayrılıkçı İslam’la mücadele’ adı altında bu ülkede yaşayan yabancı kökenlilerin haklarına yönelik kısıtlayıcı bir hamleye hazırlanıyor. Buna göre Türkiye dahil dokuz ülkeden öğretmenlere yasak getirilecek. Yabancı imam sayısı da kademeli olarak düşürülecek.

RAHATSIZLIK YARATIYOR

Macron’un önceki gün Mulhouse kentinde açıkladığı plan, “Fransa İslam’ı” oluşturma ve eğitim ile din alanlarında dış etkilerin önünü kesip kontrolü ele alma çabasının bir parçası. Yerel seçimlere bir ay kala açıklanması dikkat çeken plan, 1977’den bu yana devrede olan Türkçe dil ve kültür eğitiminin Türkiye’den gönderilen öğretmenler tarafından verilmesi uygulamasına son verecek. Benzer bir durum Türkiye tarafından gönderilen imamlar için de geçerli olacak. Macron’un normalde birbirinden ayrı iki konu olan yabancı imamlar ve anadil eğitimini ‘ayrılıkçı İslam’la mücadele’ çatısı altında birleştirmesi ve özellikle Türkiye’yi hedef alan bir söylem içinde olması rahatsızlık yaratıyor.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKTI

Fransa, Türkiye’nin yanı sıra İspanya, İtalya, Portekiz, Sırbistan, Cezayir, Tunus, Fas ve Hırvatistan ile ikili anlaşmaları çerçevesinde Fransız okullarında bu ülkelerin dil ve kültürlerinin yine bu ülkelerin gönderdiği öğretmenlerce verilmesine olanak tanıyordu. Seçmeli nitelikte olan bu derslerden 14 bini Türk olan 80 bin öğrenci yararlanıyor. Macron, eylülden itibaren bu uygulamaya son verecek. Bunun yerine Fransızca da bilen uluslararası öğretmenler devreye sokulacak. Fransa, bu değişiklik konusunda diğer sekiz ülkeyle anlaşmaya varırken Türkiye buna karşı çıktı. “Türkiye ile bir anlaşmaya varılamazsa tüm derslere son vereceğiz” diyen Macron, bu durumda Türkçe derslerini kendilerinin sağlayacaklarını söyledi.

Fransa’daki camilere yabancı ülkelerden imam gönderilmesine de kademeli olarak son verilecek. Dışarıdan gelen imamlarla “Fransa İslam’ı” yaratması zor olan Macron, camilerde Fransa’da yetişen imamların görev yapmasını istiyor. Fransa’da 150’si Türkiye’den 300 yabancı imam görev yapıyor. Vizesi dolan imamların yerine yenileri kabul edilmeyecek. Böylelikle Fransa’da görevli yabancı imam sayısının 2024’te sıfırlanması hedefleniyor.

POTANSİYEL GERGİNLİK UNSURU

Türk kökenli Fransızları tümüyle Fransız vatandaşı olarak gördüğünü belirten Macron’un “Diğer Fransızlarla aynı haklara sahip olmalarını fakat aynı zamanda aynı yasalara tabi olmalarını istiyorum. Fransa’da Türk yasalarının yeri yok” yönündeki sözleri de dikkat çekti. Fransa’nın hamlelerinin zaten gergin olan Paris-Ankara hattındaki ilişkileri daha da germe riski var.

MACRON’A MECLİS’TEN TEPKİ: İLKEL BİR İSLAM DÜŞMANLIĞI

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yabancı öğretmenlerin ülkeye kabulünü sağlayan Anadil ve Kültür Öğretimi (ELCO) programına yeni öğretim yılında son vereceklerini açıklaması Meclis’ten tepkiyle karşılaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter’dan yaptığı açıklamayla Macron’un politikasını eleştirdi. Şentop, “Sahel’de, Libya’da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter’in silah tedarikçisi Macron’un, ‘İslami ayrılıkçılık’ ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli” değerlendirmesini yaptı. Şentop, paylaşımında Macron’un Halife Hafter ile sarıldıkları fotoğrafa da yer verdi.

SEBEBİ MENFAAT UYUŞMAZLIĞI

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül de Macron’un bu konuda özellikle Türkiye ile anlaşamadıklarını beyan ettiğini vurguladı. Bülbül, “Eğer anlaşma sağlanmazsa bu dersleri toptan iptal edeceklerini söylemektedir. Macron, Türkiye’ye ‘kırk katır mı kırk satır mı’ demektedir. Fransa’nın toptan bir şekilde İslam’ı ve Türkleri hedef alan temel hak ve özgürlüklere aykırı uygulamalarının sebebini bizler bilmekteyiz. Bu uygulamaların kaynağı Fransa devletinin Türkiye ile arasında ortaya çıkan menfaat uyuşmazlığı ve Türkiye’ye karşı hasmane tutumlarıdır. Burada muhatap olan ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti değil Fransa’da yaşayan soydaşlarımızdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir” dedi.