Macron tırmandırıyor

Suriye’de denklem dışında kaldıktan sonra Libya’da izlediği politika da sonuç vermeyen Emmanuel Macron, son olarak Fransa’nın Doğu Akdeniz’de askeri gücünü artıracağını açıkladı. Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının, Türkiye’nin buradaki arama faaliyetlerini görüşmesinden hemen önce bu adımı atması ise diyalog odaklı temaslara gölge düşürdü.

DİYALOG YERİNE GERİLİM

AB içinden gelen bazı itirazlara rağmen, Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerle diyaloğu öne çıkaran Macron’un, Türkiye söz konusu olduğunda gerilimi tırmandırma potansiyeli olan adımlar atması dikkat çekiyor. AB liderliğine soyunan Macron, Türkiye konusundaki agresif yaklaşımını sürdürüp konuyu adeta kişisel bir sorun haline getirirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB kurumlarının liderleri ise diyaloğu öncelik olarak görmeyi sürdürüyor. Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in çeşitli düzeylerdeki temasları da bunun bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

ALMANYA DEVREDE

Fransa askeri olarak varlık gösterme çabasını sürdürürken AB Dönem Başkanı Almanya, tarafları masaya çekmeye yönelik uğraşlarını sürdürüyor. Hem Türk hem Yunan tarafıyla çeşitli düzeylerde düzenli temas halinde olan Berlin, son gelişmeler üzerine diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı.

DOĞRUDAN TEMAS VURGUSU



Gerginliğin yeniden tırmanması ve sıcak temas olasılığının yükselmesinden duyduğu derin endişeyi saklamayan Alman hükümeti, temaslarında Türkiye ve Yunanistan’a acilen masaya oturma yönündeki telkinlerini yineliyor. Alman diplomatik kaynaklar, üçüncü aktörlerin girişimlerinden ziyade gerginliği düşürecek en kısa ve sağlam yolun Ankara ile Atina’nın doğrudan birbirleriyle konuşması olduğu görüşünde.

FRANSIZCA TEŞEKKÜR



Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medya hesabından, gösterdiği dayanışma için Emmanuel Macron’a Fransızca teşekkür etti. Miçotakis, “Macron, Yunanistan’ın gerçek dostudur” diye yazdı.

JET-SKİ ÜZERİNDE ÇÖZÜM

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un özellikle son dönemde izlediği dış politikaya yönelik eleştiriler Fransız basınının yanı sıra uluslararası basında da sıkça gündeme gelmeye başladı. İngiliz Times gazetesi, Macron’un Beyrut patlamasından hemen sonra Lübnan’a gitmesini ve Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarını eleştirdi. Haberde, Fransa’da 18 ay süren Sarı Yelekliler protestoları ile ülkedeki salgın krizine de dikkat çekildi. Macron’un tatilde jet-ski üzerinde bir fotoğrafına yer veren gazete, “Dünya sorunlarını jet-ski üzerinde çözmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı. Haberde, “Akdeniz’deki yaz tatilini, genç lider imajını canlı tutmak için kullanıyor” denilirken, Macron’un Beyrut ziyareti sırasında rejim değişikliğinden bahsetmesine ilişkin sosyal medyadaki ‘sömürge zihniyeti’ eleştirilerine de yer verildi.