Macron TikTok felaketi ile gündemde! Bu girişim de başarısız oldu, Fransız lider hiç olmadığı kadar yalnız...

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Geçtiğimiz hafta TikTok'ta bir sürücünün otoyol gişelerinde cep telefonu ile ödemeye yapmaya çalıştığı ancak otoyoldaki telefon yasağı nedeni ile 90 Euro para cezasına çarptırıldığını anlattığı video Fransa'da kısa süre içinde viral hale geldi. 5 milyondan fazla görüntülenen video o kadar ilgi gördü ki tartışmalara Cumhurbaşkanı Macron da dahil oldu.

TikTok'ta selfie modunda çekilmiş kısa bir video yayınlayan Macron sürücüye cevap verdi ve “Haklısınız. Bence 2025 yılında otoyol geçiş ücretini cep telefonuyla ödeyebilmeliyiz. Dosyayı İçişleri Bakanı'na ilettim ve bunu hep birlikte çözeceğiz. Uyarı için teşekkür ederim” dedi.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, da emri aldığını ve cumhurbaşkanının talebine yanıt verileceğini açıkladı.



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Macron'un otoyol gişelerinde cep telefonu kullanımının artık suç olmayacağını açıkladığı video 10 milyon kez görüntülenmiş ve bir milyon beğeni almış olsa da büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Cumhurbaşkanının bilmediği şey söz konusu TikTok kullanıcısının kendisi ile ilgili yorumlarıydı.

Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre söz konusu kullanıcı daha önceki videolarında Macron'u 'patates cipsi büyüklüğünde bir ülkenin başında' ve 'Öğretmeniyle evli bir cüce' olarak tanımlamış ve başka hakaretlerde bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Macron'un tartışmaya dahil olma kararı, siyasi elit ile genç nesil arasındaki uçurumu kapatmayı amaçlıyordu. Ancak sıradan vatandaşlarla yeniden bağ kurma girişimi büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı.

Fransız eleştirmenler, bu hareketin samimiyetsiz göründüğünü ve cumhurbaşkanı ile halk arasındaki kopukluğu daha da ortaya çıkardığını savunuyor. Hatta bir radyo programı sunucusu Macron'u sert sözlerle eleştirdi ve "Karşımıza çıkan ilk embesile cumhurbaşkanlığı platformu sunarak Fransa'nın güvenilirliğini zedeliyoruz. Bundan böyle Donald Trump, Vladimir Putin, Ursula Von der Leyen ya da Xi Jinping'e hitap ederken iyi şanslar Sayın Cumhurbaşkanı” dedi.

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HALK DESTEĞİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE...

Fransız lider geçtiğimiz yıl Paris Olimpiyatları ve Notre-Dame'ın yeniden açılış törenine, aralarında ABD başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu dünya liderlerinin huzurunda başkanlık ederek uluslararası alanda tartışmasız bazı başarılara imza attı. Ancak ülke içindeki popülaritesi feci derecede düşük.

Geçtiğimiz hafta sonu Le Journal du Dimanche gazetesi tarafından yayınlanan ankete göre, Fransız seçmenlerin yalnızca yüzde 21'i Macron'dan memnun. Bu Fransız liderin göreve başlamasından bu yana gördüğü bu yana en düşük onay oranı.



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İngiliz Telegraph gazetesine göre, Macron'un danışmanları, Elysee Sarayı'ndaki atmosferi 'kasvetli' olarak nitelendirirken, Fransız liderin en güvendiği yardımcısı Alexis Kohler de dahil olmak üzere çoğu üst düzey isim kendilerine yeni iş aramaya başladılar bile.

Daha önce yaptığı açıklamalarda da kendini üzgün hissettiğini belirten Fransız lider artık hiç olmadığı kadar yalnız kalmış gibi görünüyor...