MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMacron tehdit etti: Aşı hakkında konuşanın istifasını isteyeceğim!
GeriDünya Macron tehdit etti: Aşı hakkında konuşanın istifasını isteyeceğim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 09:12 | Son Güncelleme:

Macron tehdit etti: Aşı hakkında konuşanın istifasını isteyeceğim!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Macron tehdit etti: Aşı hakkında konuşanın istifasını isteyeceğim!
Abone Olgoogle-news

Kovid-19 aşılama kampanyasında oldukça geride kaldığı için eleştirilen Fransa'da, Cumhurbaşkanı Macron'un, aşılar hakkında sadece belli başlı bakanlara açıklama izin verileceği ve bu isimler dışında konuşanların istifalarını talep edeceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Kovid-19 aşısı konusunda sadece Başbakan Castex, Bakanlar Veran ve Pannier-Runacher ile Hükümet Sözcüsü Attal'e açıklama yapma izni verdiği, diğer bakanların açıklama yapması halinde istifalarını beklediği belirtildi.

Fransız basınındaki haberlerde, Macron'un ülkesinin aşı stratejisinden ve bazı bakanların yaptığı açıklamalardan memnun olmadığı, aşı ve salgına ilişkin yanlış adımların atılmasına müsamaha göstermediği kaydedildi.

Macron'un, 13 Ocak'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, "Aşı konusunda sadece Başbakan (Jean Castex), Sağlık Bakanı (Olivier Veran), Endüstri İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı (Agnes Pannier-Runacher) ve Hükümet Sözcüsüne (Gabriel Attal) açıklama yapmasına izin veriyorum. Başka birinin basında konuştuğunu görürsem, onun istifa mektubunu kabul etmek için hazır olacağım." dediği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Veran'ın aksine Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean-Baptiste Djebbari'nin, 3 Ocak'ta "yaza kadar 26 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğine" yönelik açıklamasının Macron'u kızdırdığı kaydedildi.

Veran'ın temmuza kadar 15 milyon kişinin aşılanmasını istedikleri şeklinde açıklama yapmasıyla, iki bakanın arasında çelişki ortaya çıktığı belirtildi.

Fransa'nın diğer Avrupa ülkelerinin aksine aşı kampanyasında yavaş ilerlemesi eleştirilere neden olmuştu.

Macrondan koronavirüs açıklaması Daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı
Macron'dan koronavirüs açıklaması! 'Daha fazla kısıtlayıcı tedbir alınmalı'
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Fransadan dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması
Fransa'dan dikkat çeken koronavirüs aşısı açıklaması

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle