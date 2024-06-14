Macron seçmene seslendi: ‘Merkez partilere oy verin’

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Önceki akşam başkent Paris’te bir konuşma yapan Macron, Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi’nin iktidara gelmesi halinde ekonomik kaos, kanunsuzluk ve “gerçek ve daha az gerçek Fransız vatandaşları” ortaya çıkacağını savundu. “Ulusal Birlik yönetime gelirse emekli maaşlarınız ne olacak? Faiz oranları yükseldiğinde konut kredileriniz ne olacak? Değerlerimize ve sosyal konutlarda yaşayan farklı kökenden yurttaşlarımıza ne olacak” sorularını soran Fransız Cumhurbaşkanı, ülkenin her kesiminden siyasi partilere de seçimlerden önce ya da sonra bir araya gelerek Fransa için ortak ve yeni bir yol haritası çizme çağrısı yaptı.

LE PEN İLE İTTİFAK İÇİN KAPIYI KİLİTLEDİ

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından meclisi feshederek aldığı erken seçim kararı ülkede farklı enstantanelerin yaşanmasına sebep oldu. Muhafazakâr Cumhuriyetçi Parti’nin Genel Başkanı Eric Ciotti, 30 Haziran’daki seçimler için aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisiyle ittifak yapmaları gerektiğini ifade edince partide ortalık karıştı. Ciotti, Cumhuriyetçilerin kendi başına çok zayıf olduğu için böyle bir adım atmaları gerektiğini söyledi.

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Le Pen ile ittifak konusunu parti değerlerine hakaret olarak yorumlayan partinin önde gelen isimleri, Ciotti’nin partiden ihracını görüşmek üzere genel merkez binalarına gittiklerinde kapıların kilitli olduğunu fark etti. Ciotti ise sosyal medya hesabından aldığı tehditlerden dolayı kapıları kilitlediğini açıkladı. Farklı bir yerde toplanan partililer, Ciotti’nin aldığı bu delice kararın ardından parti başkanlığında kalması mümkün olmadığını söylerken Ciotti ise, parti yönetiminin aldığı ihraç kararını tanımadığını ve Cumhuriyetçilerin Genel Başkanı kalmaya devam edeceğini söyledi.