Macron seçimlerde hezimete uğradı

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıl kala yapılan bölgesel seçimlerin ilk turu, genel tahminleri boşa çıkaran sonuçlar doğurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi İlerleyen Cumhuriyet (LREM) hüsrana uğradı.

GERİDE KALDI

Bölge seçimlerinde merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) yüzde 28.4, aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Toplanma (RN) yüzde 19.2, Sosyalistler yüzde 15.8, Yeşiller yüzde 13, LREM ise yüzde 10.6 oranında oy aldı. İlk tur sonuçlarının yarattığı tablo, LREM’in ikinci turda ağırlığını koyma potansiyelinin olmadığına işaret ediyor.



KATILIM ÇOK DÜŞÜK

Macron’un 2022’de en önemli rakibi olması beklenen aşırı sağcı RN de öngörülenin çok altında bir performans sergiledi. Le Pen’in hedefi, altı bölgede seçimleri önde bitirmekti ancak sadece bir bölgede ipi göğüsledi. İlk turun açık ara kaybedeni ise sandık oldu. Sandığa gitmeme oranı rekor kırarak yüzde 66.7 seviyesine ulaştı. Bu oran 18-24 yaş aralığındaki gençlerde yüzde 87. Seçimin ikinci turu 27 Haziran’da yapılacak.

HESAPLAR ALTÜST OLDU

İlk turdan çıkan sonuç, 2022 seçimleri için Le Pen’e karşı en iyi siperin Macron olacağı konusunda yaratılmak istenen algının ağır darbe almasına neden oldu. LR’den cumhurbaşkanı adayı olacağını resmen açıklayan Xavier Bertrand’ın pozisyonunu güçlendirmesi gelecek yılki seçimlerin ikili değil üçlü yarışa dönüşme potansiyelini artırdı.

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