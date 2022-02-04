Macron ‘Schengen Konseyi’ istiyor

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Kontrolsüz seyahate olanak veren Schengen sisteminin reforme edilmesini öncelik olarak belirleyen Macron, Euro Bölgesi örneğinde olduğu gibi “Schengen Konseyi” oluşturmak istediklerini söyledi.

İZLEME VURGUSU

Schengen Bölgesi’ne üye ülkelerin katılımıyla oluşturulacak bu konseyle, pasaportsuz seyahat alanının daha yakından izlenmesi ve ilgili siyasi kararların hızlı şekilde alınması amaçlanıyor. Fransız medyasına konuşan Macron, “Eğer dış sınırlarımızı nasıl koruyacağımızı ve izleyeceğimizi bilmezsek pasaportsuz alanımız tehdit altında kalır” dedi. Schengen Bölgesi, 22 AB ülkesi ile İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, ve Norveç’i kapsıyor.