Macron şaşırttı: Karabağ Azerbaycan toprağıdır

Azerbaycan’ın 27 yıl sonra Ermenistan’a karşı gerçekleştirdiği tarihi zafer de Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan tarihi itiraf geldi.



Fransa’nın başkenti Paris’te Ermeni derneği gönüllüleri ile buluşan Fransa lideri Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen "Dağlık Karabağ’a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir" sorusuna şöyle yanıt verdi:

* Uluslararası hukuka, BM'nin tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali'ye müdahale ettik, çünkü teröristler bize saldırıyor diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı."

DERNEĞE MADDİ DESTEK VERMİŞTİ

Emmanuel Macron, başkent Paris'teki Ermeniler Fonu’na gerçekleştirdiği ziyarette de Dağlık Karabağ’dan ve çevresindeki yedi bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az 1 milyon Ermeni’ye" diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.