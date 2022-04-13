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Macron, Rusya’nın saldırılarını 'soykırım' olarak nitelendirmeyi reddetti

#Macron#FRANSA#Rusya
Macron, Rusya’nın saldırılarını soykırım olarak nitelendirmeyi reddetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını "soykırım" olarak adlandırmayı reddederek, Rus ve Ukraynalıları "kardeş" olarak nitelendirdi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını ABD Başkanı Joe Biden’ın soykırım olarak nitelendirmesinin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konu hakkında açıklamada bulundu.

'SOYKIRIM' DEMEKTEN KAÇINDI

Macron verdiği röportajda Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırının soykırım olarak nitelendiremeyeceğini belirterek, “Bugün bu tür terimlere dikkat etmemiz gerekiyor, çünkü Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" dedi.

Macron açıklamasında, "Bu savaşı durdurmak ve barışı yeniden inşa etmek için elimden geldiğince denemeye devam etmek istiyorum. Bu tarz söylemlerin barışa hizmet ettiğinden emin değilim. Rusya’nın saldırıları hakkında durumun kabul edilemez olduğu ve savaş suçu olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da eşi benzeri olmayan bir savaş suçu yaşandığını belirten Macron, “Rusya tek taraflı olarak son derece acımasız bir savaş başlattı. Rus ordusunun savaş suçu işlediği tespit edildi ve şimdi sorumluları bulmamız gerekiyor" dedi.

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#Macron#FRANSA#Rusya

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