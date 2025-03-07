Macron Rusları fena kızdırdı: ‘Avrupa’yı nükleer şemsiyeye alabiliriz’

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FRANSIZ LİDER NE DEDİ

ABD ile Ukrayna arasında son günlerde yaşanan sert atışmaların ardından önceki akşam ulusa sesleniş konuşması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “ABD tarafından Ukrayna’ya savaşı kaybeden taraf rolünün benimsetilmek istenmesi kabul edilemez. ABD yönetiminin sergilediği tavır Avrupa’yı yeni güvenlik arayışına itiyor. Ayrıca bundan böyle Rusya uzun yıllar boyunca Avrupa güvenliğinin tehdit eden ana unsur haline gelmiştir. Moskova’nın sergilediği saldırgan tutuma karşı Fransa elindeki nükleer silahları Avrupa güvenliğinin garantisi olarak devreye sokmaya hazır” açıklamasını yaptı.

PESKOV SERT YANIT VERDİ

Macron’un Fransız nükleer silahlarıyla yeni Avrupa güvenlik mimarisi sözlerine Rusya’nın tepkisi gecikmedi. Rusya yönetimi Donald Trump üslubuyla Macron’a yüklendi. Rusya adına açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Macron’un söylediklerini barışı düşünen bir devlet lideri konuşması olarak algılamak mümkün değil. Anlaşılan Fransa barıştan çok savaşın devamını istiyor” dedi.

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‘NAPOLYON, HİTLER GİBİ’

Rusya’dan Macron’a ikinci sert tepki Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi. Fransa’nın önerileri hakkında Moskova’da açıklama yapan Lavrov, “Fransa Cumhurbaşkanı nükleer silah çıkışıyla resmen Rusya’yı düşman ilan etmiş oluyor. Avrupa ülkelerinin genelkurmay başkanlarını toplantıya çağırması, İngiltere ile birlikte nükleer silahların kullanım olasılığını gündeme getirmesi Rusya’ya yönelik tehdit değil mi? Macron son çıkışıyla zamanında Rusya ile savaşmaya can atmış Napolyon ve Hitler gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

MACRON’A ‘MICRON’ DEDİ

Rusya’dan üçüncü ve oldukça alaycı tepki Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev’den geldi. Sosyal medya paylaşımında ‘Micron’ diye tiye aldığı Macron’un gereğinden fazla ciddiye alınmaması gerektiğini belirten Medvedev, “Merak etmeyin. Micron’un kendisi büyük tehdit değil. O, 14 Mayıs 2027 tarihinde (bir sonraki Fransa seçimleri sonsuza dek ortadan kaybolacak” ifadelerini kullandı.

BİLGİ NOTU

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Avrupa Birliği’nde nükleer silah kapasitesi bulunan tek ülke olduğu bilinen Fransa’nın kısa sürede devreye sokabileceği 290 kadar operasyonel nükleer bombası bulunduğu tahmin ediliyor.

BU KEZ DE ABD VE UKRAYNA MASAYA OTURACAK

ABD basınında yer alan haberelere göre, ABD ve Ukrayna, 11 Mart’ta Riyad’ta 6 ayĺık bir ateşkes sürecini görüşmek için masaya oturacak. Daha önce ABD ile Rusya arasında Riyad’da yapılan görüşmelerin ardından bu sefer de ABD ve Ukrayna heyetlerinin barış sürecine ilişkin müzakerelere başlaması bekleniyor. ABD heyetinde, Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz’un yer alacağı, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’in Özel Kalemi Andrei Yermak’ın liderlik edeceği bildirildi.