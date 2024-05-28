Macron Putin'i kızdıracak! İmzalar atıldı: Fransa Ukrayna'ya asker gönderiyor

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2 yılı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşında tüm gözler Moskova'nın sürpriz bir hamle ile başlattığı 'yıldırım saldırısına' çevrildi.

Rusya geçtiğimiz haftalarda başlattığı yaz taarruzu ile Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'a doğru ilerlemeye başladı, bölgedeki birkaç köyü ele geçirdi. Askeri analistler Putin'in Ukrayna'nın çektiği mühimmat ve personel sıkıntısını lehine çevirip büyük bir başarıya imza attığını söylerken, Kiev'e beklediği yardım Batılı ortaklarından geldi.



İspanya Ukrayna'ya 1 milyar euro askeri yardım gönderme sözü verirken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna'ya asker göndermeye hazırlanıyor.

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Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, dün Fransa'nın çok yakın zamanda Ukrayna'daki askerleri eğitmek üzere Kiev'e asker göndereceğini açıkladı.

Fransa'nın girişimini memnuniyetle karşıladığını belirten komutan Sırski, Paris'in kararlılığının diğer ortakları da cesaretlendireceğini belirtti.

BELGELER İMZALANDI

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile yapılan görüşmelerin ardından Fransız askerlerinin Ukrayna eğitim merkezlerini ziyaret etmelerine izin veren belgeler imzalandı.



Mühimmatı tükenme noktasına gelen ve cepheye gönderecek asker bulmakta sıkıntı çeken Kiev, Mayıs ayı başında Ukraynalı erkeklerin askere alınma yaşı 27'den 25'e düşürüldü.

Askerden kaçanlara ciddi cezai yaptırımlar getiren yetkililer, 36 aydan fazla görev yapan askerlere terhis seçeneği verilmesi yönündeki öneriyi reddetti. Ancak sorunlar bununla bitmiyor. Askere alınan genç Ukraynalıların cepheye gönderilmeden önce askeri eğitim alması gerekiyor ve Kiev bunun için yeterli personele sahip değil.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymir Zelenski, Batılı ortaklarına sık sık çağrıda bulunup, eğitim desteği istiyordu. İngiltere, ABD ve Avrupa ülkeleri 2022 yılından bu yana Avrupa topraklarında 100.000'den fazla askeri eğitti.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında Ukrayna'ya Batılı askerlerin gönderilmesinin "göz ardı edilemeyeceğini" söyleyerek tepkileri üzerine çekmişti.

Macron'un önerisi Batılı ülkeler ve NATO içinde bölünmelere yol açarken İngiltere ve Almanya Macron'un önerisine şiddetle karşı çıkmıştı.